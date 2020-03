Porto Alegre DMLU mantém coletas regulares de resíduos durante pandemia

Os serviços essenciais prestados à população pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), como Coleta Seletiva, para materiais recicláveis; e de coletas Automatizada e Domiciliar Porta a Porta, para orgânicos e rejeito; prosseguem com a adoção de medidas emergenciais de proteção aos trabalhadores diante da pandemia do coronavírus.

Por executarem atividades de saúde pública, as equipes das coletas regulares permanecem nas ruas com a determinação de extremos cuidados de prevenção à Covid-19. Como os serviços são realizados por empresas contratadas, o Departamento também trabalha no controle para que as mesmas ampliem as medidas de higienização e cautela. As ações de fiscalização para o recolhimento dos materiais foram intensificadas, exigindo o fornecimento e o uso dos EPIs (Equipamentos de Segurança Individual), além da criação de protocolos de prevenção aos garis, como a orientação para que ocorra o afastamento de dois metros de distância entre os trabalhadores.

Os resíduos orgânicos e o rejeito recolhidos são levados para a Estação de Transbordo, localizada na Lomba do Pinheiro, onde são descarregados em carretas e encaminhados ao aterro sanitário de Minas do Leão. Já os resíduos recicláveis direcionados à Coleta Seletiva são enviados para uma das 16 Unidades de Triagem existentes na cidade.

O diretor-geral do DMLU, Renê Machado de Souza, lembra que este é um momento em que a população deve redobrar a disciplina quanto ao descarte correto. “A consciência de todos nós é fundamental para mantermos a cidade limpa e assegurarmos a saúde dos trabalhadores, tanto na forma que acondicionarmos os resíduos dispostos a coletas, colocando-os em sacos bem fechados para não gerar riscos aos garis, quanto respeitando os dias e horários em que os serviços são oferecidos.”

Além das coletas, as ações de limpeza urbana, varrição e corte de grama realizadas pelo DMLU ocorrem conforme o cronograma normal. Ainda estão abertas e recebendo resíduos as oito Unidades de Destino Certo, também conhecidas como Ecopontos. Parte das equipes administrativo-financeiras do DMLU realiza as atividades remotamente em casa e funcionários que fazem parte do grupo de risco, tendo mais de 60 anos ou problemas de saúde, foram liberados.

A SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), responsável pela zeladoria na Capital, afirma que segue as orientações dos decretos publicados para a manutenção dos trabalhos operacionais em funcionamento. “Às equipes que seguem nas ruas, todo o nosso reconhecimento e agradecimento pela esmero naquilo que é essencial para que a cidade não pare, especialmente em tempos de dificuldades”, afirma o secretário Ramiro Rosário.

Operação Especial

As equipes do DMLU ampliaram, desde o dia 16, as operações de limpeza e desinfecção de paradas de ônibus, sanitários públicos, entre outros espaços de grande circulação de pessoas na Capital. Está sendo utilizada água sanitária para limpar corrimões e outros mobiliários, além de água e sabão, com o auxílio de caminhões-pipas, para lavar paradas de ônibus em diversos pontos da cidade, especialmente, na região central, que é onde se concentra a maior movimentação.

Resíduos orgânicos

Todo resíduo de origem vegetal ou animal, ou seja, todo lixo originário de um ser vivo. Exemplos: restos de alimentos como carnes, vegetais, frutas, cascas de ovos, restos de poda, ossos, sementes, erva-mate, borra de café e chá, cinzas, restos de vegetação e galhos finos e dejetos de animais domésticos.

Rejeito é o papel higiênico, os absorventes, as fraldas descartáveis, assim como cotonetes, espuma, etiquetas adesivas, esponjas, lã de aço, tecidos de limpeza, porcelana, rolhas de cortiça.

Resíduos recicláveis

Basicamente todos os materiais feitos de plástico, vidro, papel seco e metal são reaproveitados. Entre eles, embalagens longa vida, arame, baldes, brinquedos, caixas em geral, caixa de pizza sem gordura, canos e tubos metálicos e em PVC, cobre, copos descartáveis, garrafas pet, latas de alumínio, raio-x, isopor, plástico filme, bisnagas plásticas de alimentos e clipes.

Não recicláveis

A prefeitura lembra que não são recicláveis seringas, pilhas e baterias, blister de remédio, entre outros. Saiba como encaminhar corretamente no site da prefeitura.

