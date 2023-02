Porto Alegre DMLU retira cerca de 12 toneladas de resíduos do bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

Local é foco crônico de descarte irregular de lixo. Foto: André Carolino/DMLU Local é foco crônico de descarte irregular de lixo. (Foto: André Carolino/DMLU) Foto: André Carolino/DMLU

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realizou um mutirão de limpeza no Beco do Davi, no bairro Lomba do Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre. Do local, que é alvo de descarte irregular de resíduos, foram retiradas aproximadamente 12 toneladas de material. A ação foi realizada no domingo (26).

Uma equipe composta por seis garis e dois fiscais do DMLU, com o auxílio de uma retroescavadeira e dois caminhões, fará a limpeza do foco de lixo. “Esta é mais uma tentativa de sensibilizar a população para o descarte correto de resíduos. Estamos trabalhando a limpeza em lugares críticos da cidade e intensificaremos a fiscalização dos descartes irregulares. Pedimos que os moradores ajudem a conservar as melhorias que serão feitas nos locais”, destaca o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

O DMLU faz a limpeza regular dos focos de lixo da área. A cada 15 dias, são retiradas cerca de seis toneladas de resíduos provenientes do descarte irregular feito por caminhões e outros veículos.

