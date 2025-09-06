Política Ministro do partido de Tarcísio critica projeto de lei da anistia e reforça apoio a Lula em 2026

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Aprendi na vida a ser grato e entendo que, neste momento, é a melhor opção do povo brasileiro", disse Costa Filho

Correligionário de Tarcísio de Freitas, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), declarou apoio a uma candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mesmo em uma disputa pelo Planalto contra o atual governador de São Paulo.

O bolsonarista tem buscado assumir protagonismo em temas de alcance nacional, especialmente na articulação pela aprovação da anistia a condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 — pauta à qual o ministro do governo petista se posiciona como contrário.

“Na possível disputa do governador Tarcísio com o presidente Lula, o partido sabe que nós estaremos ao lado do presidente Lula (…) eu aprendi na vida a ser grato e entendo que, neste momento, (o presidente Lula) é a melhor opção do povo brasileiro”, disse Costa Filho, nessa sexta-feira (5).

A estratégia de apoio à anistia por Tarcísio sinaliza a tentativa de consolidar o governador como um ator relevante no cenário político de 2026. O governador paulista é tratado por partidos ligados à direita como principal opção a Bolsonaro na disputa presidencial no ano que vem. Para Costa Filho, a aprovação da anistia seria “um sinal muito ruim” do Congresso Nacional.

“Eu sou contra a anistia, eu acho que é um sinal muito ruim que o Congresso Nacional poderá dar a setores da sociedade brasileira. O que eu acho que devemos discutir, até porque na minha avaliação há excessos, é a tipificação da pena, e é nesse sentido que eu espero que o Congresso Nacional possa trabalhar”, afirmou o ministro.

O Republicanos também é o partido do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (PB), alvo de pressão bolsonarista para que a anistia seja pautada.

Elogiado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por ter tomado a frente no tema da anistia, Tarcísio tem participado ativamente de encontros políticos e negociações com partidos do Centrão. Há duas semanas, esteve em jantar promovido pelo União Brasil e pelo PP, onde trouxe a discussão da anistia à mesa.

Nesta semana, aliados de Bolsonaro afirmam que a prioridade é pautar o projeto no Legislativo, e a expectativa é que o governador consiga um encontro, entre terça e quarta-feira, com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta , para tentar sensibilizá-lo sobre o tema. A pauta sempre esteve no radar da oposição, mas não tem boa aceitação na Casa. (Com informações do jornal O Globo)

