Política O depoimento do ex-ministro da Previdência nesta segunda tem causado apreensão no governo, após o escândalo das fraudes envolvendo descontos de aposentados e pensionistas

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Ex-ministro da Previdência será ouvido na comissão nesta segunda (8) e deve se tornar alvo da oposição. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O depoimento do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT) na CPI do INSS tem causado apreensão no governo. Fora da pasta desde maio, após o escândalo das fraudes em descontos, ele recusou a proposta de passar por media training e, de acordo com interlocutores, não tem se preparado para ser questionado na comissão. Pesa ainda o distanciamento em relação à gestão petista: o ex-auxiliar de Lula mantém pouco diálogo com ex-colegas da Esplanada e está afastado do Palácio do Planalto.

O presidente do PDT é um dos principais alvos do colegiado porque estava à frente do ministério quando o escândalo foi revelado. Foi sob sua gestão, nos anos de 2023 e 2024, que os descontos associativos se multiplicaram.

Aliados do ex-ministro que seguem no governo prepararam um resumo com uma linha do tempo dos principais fatos. Não há, no entanto, expectativa de que Lupi estude a cronologia. A pessoas próximas, ele afirmou que via com tranquilidade sua participação na comissão. O perfil espontâneo do ex-ministro é considerado um fator imprevisível para seu desempenho.

Um temor é que o fato de estar fora do governo há quatro meses faça com que ele não tenha na ponta da língua as datas de todos os acontecimentos e se confunda ao tratar do assunto, o que pode ser explorado pela oposição. Integrantes do Executivo entendem que seria imprescindível uma preparação do ex-ministro para enfrentar a maratona de questionamentos. Outros membros do primeiro escalão já vêm sendo preparados internamente.

Apesar da preocupação, auxiliares de Lula avaliam que Lupi é leal ao governo e não agirá com a intenção de prejudicar a gestão petista na comissão. O ex-ministro, inclusive, já declarou que Lula será seu candidato à Presidência em 2026.

Ao deixar o ministério, no início de maio, Lupi saiu com certa mágoa pela forma como ocorreu seu desligamento. O ex-ministro pediu demissão quando a permanência ficou inviável após a eclosão do escândalo no INSS. Embora as investigações não citem Lupi, o entendimento no Planalto foi que prevaleceu a percepção na opinião pública de que ele não tomou providências para estancar os descontos. As apurações revelaram também uma demora nas ações do governo sobre o tema, mesmo após diversos alertas.

Derrotas

Esse ponto, em específico, é esperado pelo governo como um dos que será mais explorado pela oposição na CPI, junto com a estratégia de uma sessão demorada e repleta de perguntas repetidas, em um teste para verificar se o ex-ministro manterá sempre o mesmo argumento. Governistas vão acompanhar com atenção o depoimento, marcado para as 16h desta segunda-feira (8).

Outro receio é quanto a um possível novo chamado caso Lupi deixe dúvidas ao longo de sua fala. Em entrevista ao jornal O Globo, em abril, ele admitiu que houve demora em tomar medidas para conter as fraudes, mas negou omissão de sua parte. Mais de uma vez, o ex-ministro já afirmou a pessoas próximas sentir descontentamento por não ter sido alertado por outras áreas do governo sobre o rombo dos descontos das associações.

Também é visto com cautela o fato de Lupi pretender ir acompanhado do advogado do PDT, Walber Agra, responsável pela ação que tornou Bolsonaro inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para integrantes do governo, a presença de Agra pode ser interpretada como gesto de provocação aos bolsonaristas.

A composição do colegiado da CPI foi considerada um péssimo início para o governo, na avaliação de auxiliares de Lula. Os dois principais postos estão com nomes da oposição: a presidência, com o senador Carlos Viana (Podemos-MG), e a relatoria, com o deputado Alfredo Gaspar (União-AL). Integrantes do Executivo chegaram a cogitar uma aproximação prévia com ambos antes do início das sessões, mas foram aconselhados a evitar qualquer movimento pelo perfil dos dois parlamentares, alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. (Com informações do jornal O Globo)

