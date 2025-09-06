Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Ministro de Lula dá “chá de cadeira” de dois dias em governador bolsonarista

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Diante da situação, até deputados do PT entraram em campo para tentar fazer com que Jorginho Mello fosse recebido. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, passou por uma situação constrangedora em Brasília (DF) na última semana ao aguardar, sem sucesso, uma audiência com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Durante dois dias, o governador permaneceu na capital federal com a expectativa de ser recebido pelo ministro para tratar de um projeto que envolve uma obra bilionária na BR-101, no trecho do litoral catarinense, mas a reunião não aconteceu.

De acordo com informações de sua equipe, Jorginho Mello buscava discutir com Renan Filho a execução de um projeto relacionado ao contorno do Morro dos Cavalos, considerado um dos pontos críticos da rodovia federal. O governador, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentou agendar a reunião por diversos canais, sem sucesso. A expectativa era de que ele fosse incluído em uma audiência que o ministro teria com a bancada de parlamentares catarinenses, previamente marcada para a última quarta-feira (3).

No entanto, segundo relatos de assessores do governo de Santa Catarina, o ministro Renan Filho cancelou o encontro com os parlamentares e não respondeu aos pedidos de audiência feitos pelo governador. Até mesmo deputados do PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tentaram interceder para que a reunião acontecesse, mas também não obtiveram êxito.

Diante do impasse e ao perceber que não seria recebido, Jorginho Mello decidiu, na quinta-feira (4), comparecer ao Ministério dos Transportes e entregar o projeto diretamente a técnicos da pasta. Ele deixou o material com os auxiliares de Renan Filho. O estudo entregue contém uma proposta para que o governo estadual possa executar a obra, mesmo sendo de competência federal.

“A entrega deste estudo representa uma solução viável para que o estado possa executar a obra, mesmo sendo de competência federal. O contorno do Morro dos Cavalos é um gargalo histórico e precisamos avançar. Essa não é apenas uma solução para Santa Catarina, mas para todo o Sul do País”, declarou o governador Jorginho Mello.

Pesquisa

Paralelamente, o cenário político em Santa Catarina também vem sendo monitorado. Segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data, Jorginho Mello aparece com 46% das intenções de voto para a reeleição em 2026. Em segundo lugar está João Rodrigues (PSD), prefeito de Chapecó, com 21%. Na sequência, o ex-deputado federal Décio Lima (PT) registra 15% das intenções, enquanto o deputado estadual Antídio Lunelli (MDB) aparece com 4%.

A pesquisa, realizada por telefone nos dias 2 e 3 de setembro, ouviu 1.200 pessoas. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%. Votos nulos e em branco somaram 7%, enquanto os indecisos e os que não responderam também totalizam 7%. (Com informações da coluna Radar, da revista Veja, e da CNN Brasil)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

O depoimento do ex-ministro da Previdência nesta segunda tem causado apreensão no governo, após o escândalo das fraudes envolvendo descontos de aposentados e pensionistas
Ministros do Supremo vão usar votos para diferenciar crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito
https://www.osul.com.br/ministro-de-lula-da-cha-de-cadeira-de-dois-dias-em-governador-bolsonarista/ Ministro de Lula dá “chá de cadeira” de dois dias em governador bolsonarista 2025-09-06
Deixe seu comentário

Últimas

Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego
Esporte Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei
Mundo Rússia lança maior ataque aéreo contra Kiev desde o início da guerra
Pode te interessar

Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro

Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo

Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro

Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília