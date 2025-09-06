Política Ministro de Lula dá “chá de cadeira” de dois dias em governador bolsonarista

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Diante da situação, até deputados do PT entraram em campo para tentar fazer com que Jorginho Mello fosse recebido. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, passou por uma situação constrangedora em Brasília (DF) na última semana ao aguardar, sem sucesso, uma audiência com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Durante dois dias, o governador permaneceu na capital federal com a expectativa de ser recebido pelo ministro para tratar de um projeto que envolve uma obra bilionária na BR-101, no trecho do litoral catarinense, mas a reunião não aconteceu.

De acordo com informações de sua equipe, Jorginho Mello buscava discutir com Renan Filho a execução de um projeto relacionado ao contorno do Morro dos Cavalos, considerado um dos pontos críticos da rodovia federal. O governador, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentou agendar a reunião por diversos canais, sem sucesso. A expectativa era de que ele fosse incluído em uma audiência que o ministro teria com a bancada de parlamentares catarinenses, previamente marcada para a última quarta-feira (3).

No entanto, segundo relatos de assessores do governo de Santa Catarina, o ministro Renan Filho cancelou o encontro com os parlamentares e não respondeu aos pedidos de audiência feitos pelo governador. Até mesmo deputados do PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tentaram interceder para que a reunião acontecesse, mas também não obtiveram êxito.

Diante do impasse e ao perceber que não seria recebido, Jorginho Mello decidiu, na quinta-feira (4), comparecer ao Ministério dos Transportes e entregar o projeto diretamente a técnicos da pasta. Ele deixou o material com os auxiliares de Renan Filho. O estudo entregue contém uma proposta para que o governo estadual possa executar a obra, mesmo sendo de competência federal.

“A entrega deste estudo representa uma solução viável para que o estado possa executar a obra, mesmo sendo de competência federal. O contorno do Morro dos Cavalos é um gargalo histórico e precisamos avançar. Essa não é apenas uma solução para Santa Catarina, mas para todo o Sul do País”, declarou o governador Jorginho Mello.

Pesquisa

Paralelamente, o cenário político em Santa Catarina também vem sendo monitorado. Segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data, Jorginho Mello aparece com 46% das intenções de voto para a reeleição em 2026. Em segundo lugar está João Rodrigues (PSD), prefeito de Chapecó, com 21%. Na sequência, o ex-deputado federal Décio Lima (PT) registra 15% das intenções, enquanto o deputado estadual Antídio Lunelli (MDB) aparece com 4%.

A pesquisa, realizada por telefone nos dias 2 e 3 de setembro, ouviu 1.200 pessoas. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%. Votos nulos e em branco somaram 7%, enquanto os indecisos e os que não responderam também totalizam 7%. (Com informações da coluna Radar, da revista Veja, e da CNN Brasil)

