Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Os perfumes são divididos por categorias indicadas pela concentração de essências. (Foto: Reprodução)

Não são apenas as notas ou as famílias olfativas que fazem uma fragrância diferente da outra. Os perfumes são divididos em categorias que, entre outros critérios, são definidas pela concentração de óleos essenciais, diluídos em álcool ou em água deionizada. Muito mais do que chamar pelo nome certo, conhecer as nomenclaturas pode ajudar a identificar o tempo que o aroma vai ficar na pele e, sobretudo, o quanto você precisa aplicar. Também pode definir o preço do produto.

Parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne e, mais recentemente, splashs são os indicativos oficiais das características de cada produto. Eau, que do francês significa água, é sempre um indicativo de diluição. Mas é sempre bom lembrar que o que determina se a fragrância é boa ou não não é a concentração, mas a qualidade da essência. E mais: uma mesma fragrância pode ser desenvolvida em diferentes categorias. O Chanel Nº5, por exemplo, está no mercado como Parfum e como Eau de Parfum, em concentrações diferentes.

Parfum

Tem entre 20 e 40% de essência concentrada e é considerada a forma mais pura do perfume. Tem fixação muito alta, em torno de 12 horas na pele, e é um produto raro no mercado. Uma borrifada próxima ao corpo já é suficiente para garantir o aroma na pele.

Eau de Parfum

Com concentração entre 10 e 20%, é o tipo de perfume de luxo mais conhecido. Algumas borrifadas nas áreas de maior circulação sanguínea podem garantir uma fixação de até 10 horas do perfume no corpo.

Eau de Toilette

Ele pode variar entre 4 e 15% de concentração da essência, e os exemplares mais bem elaborados podem durar até 8 horas na pele. Podem ser um pouco mais econômicos e são mais leves e versáteis, se adequando a qualquer tipo de situação.

Eau de Cologne

Mais conhecido como Deo Colônia no Brasil, ele tem de 2 a 5% de concentração e é um bom recurso para causar impacto na chegada. Mas o cheiro não se prolonga muito. Fica, no máximo, duas horas na pele. Esse é o tipo de perfume que você pode caprichar nas borrifadas sem medo. Dificilmente ele ficará enjoativo demais.

Body splash

O tipo mais refrescante dos perfumes, é adorado aqui no Brasil, principalmente pela leveza. Geralmente tem entre 1 e 2% de concentração de óleos essenciais, o que faz com que o aroma se dissipe rápido. É para curtir o momento e reaplicar muitas vezes ao longo do dia, ajudando a refrescar o corpo.

