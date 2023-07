Brasil Do velho oeste ao Brasil: uma breve história dos caça-níquéis

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Entre os jogos de sorte mais populares do Brasil encontram-se também os célebres caça-níquéis Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os jogos de sorte já fazem parte da cultura brasileira há vários anos. Seja em loterias populares como o Mega-Sena ou em sites e aplicativos de apostas, os brasileiros demonstram um fascínio especial por atrações como o pôquer, a roleta, ou os jogos de dados.

Entre os jogos de sorte mais populares do Brasil encontram-se também os célebres caça-níquéis. Conhecidos internacionalmente como “slots” e como “tragamonedas” nos países de língua espanhola da América Latina, os caça-níquéis têm uma longa e fascinante história que começou… No velho oeste americano! Vamos conhecê-la?

A origem dos caça-níquéis

O primeiro caça-níquéis

Em 1891, na cidade estado-unidense de Nova Iorque, foi criada a primeira máquina caça-níquéis. Numa altura em que os ecos do velho oeste americano começavam a dar lugar a modelos sociais mais próximos da realidade contemporânea dos Estados Unidos, dois inventores de Brooklyn engendraram o primeiro precursor do caça-níquéis moderno.

Era uma máquina de 50 cartas, inspirada no jogo do pôquer. Para jogar, era preciso inserir uma moeda e girar uma alavanca, sendo que os prêmios eram atribuídos consoante as cartas sorteadas.

Chegada a São Francisco

A popularidade das primeiras máquinas caça-níquéis, no entanto, foi mais evidente na cidade californiana de São Francisco do que na cosmopolita Nova Iorque. O principal responsável foi o mecânico Charles Fey, célebre precisamente por criar a primeira máquina caça-níquéis com apenas três símbolos—um design que continua a ser popular na atualidade.

Entre os finais do século XIX e a década de 1930, os caça-níquéis começaram a ser produzidos industrialmente pela fábrica da Mills (uma companhia sediada em Chicago) e acabaram por chegar a muitos bares, casas noturnas, casas de jogo e cassinos.

Os caça-níquéis no século XXI

Atrações de cassino

Ao longo do século XX, os caça-níquéis continuaram a ser popularizados e acabaram por se tornar numa das principais atrações dos cassinos mundiais. Os caça-níquéis são muito lucrativos para os cassinos por dois motivos: porque favorecem a casa até 10% e porque são extremamente contagiantes, distraindo apostadores por horas a fio.

A partir da década de 60, as máquinas de caça-níquéis passaram por uma nova transformação. Devido a novos avanços tecnológicos, passaram a estar disponíveis em versões mais modernas, dando origem (entre outros) a jogos como o vídeo pôquer. Atualmente, o vídeo pôquer continua a ser extremamente popular em países como a Austrália.

A era digital

A derradeira revolução, contudo, aconteceu com o advento da Internet. As tecnologias da informação fizeram com que se tornasse possível jogar jogos de cassino online. Naturalmente, jogos de caça-níquéis foram integrados nos cassinos digitais, onde (à semelhança do que acontece com os cassinos físicos) representam uma das diversões mais lucrativas.

No Brasil, é possível jogar slots online sem qualquer complicação recorrendo a jogos como o caça-níquéis Sweet Bonanza do Casino.com. Na sua versão digital, os caça-níquéis são mais vantajosos, variados e divertidos do que antes graças à constante atualização e aplicação de novos modelos de jogo.

O futuro dos caça-níquéis

Desde que surgiram no velho oeste americano há mais de 100 anos, os caça-níquéis se assumiram como um dos mais populares e inquestionáveis jogos de sorte do mundo. Ninguém sabe qual será o seu futuro, mas tudo indica que estes vão continuar a fazer parte da vida de milhões de apostadores dentro e fora do Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/do-velho-oeste-ao-brasil-uma-breve-historia-dos-caca-niqueis/

Do velho oeste ao Brasil: uma breve história dos caça-níquéis

2023-07-24