Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Arrombadores deixaram um rastro de bagunça no local. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Canoas)

Localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, a sede da Defesa Civil de Canoas (Região Metropolitana) foi alvo de arrombamento. Quem entrou não teve dó: furtou doações recebidas pela Campanha do Agasalho e cujo destino são pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Ao menos dois homens foram vistos por testemunhas e aparecem em cenas gravadas por câmeras de segurança quando deixavam a unidade, de madrugada. Estima-se que eles carregassem aproximadamente 100 peças de roupa acondicionadas em quatro sacos. Também levaram uma cesta básica com 15 quilos de alimentos e um botijão de gás.

Eles ainda não foram encontrados ou mesmo identificados. Deixaram apenas como lembrança um rastro de itens revirados no local. A bagunça foi percebida por servidores que chegaram à unidade no início da manhã, para o início do expediente. O caso foi registrado na Polícia Civil, que apura o caso.

Guarda Municipal

Também em Canoas, a última fase do curso de formação dos novos integrantes da Guarda Municipal começou nesta semana. Após a habilitação na disciplina de Armamento e Tiro, os 29 alunos (oriundos do concurso público realizado em 2020) estarão aptos à diplomação e atuação no efetivo de segurança da cidade.

Essa é a quarta turma contemplada pela capacitação, após convênio firmado em 2017 com a Polícia Civil para instrução na Academia de Polícia (Acadepol). Os agentes cursam disciplinas como balística, legislação, regras de segurança com o armamento, atendimento pré-hospitalar, técnicas de tiro, entre outras matérias.

Para o diretor da GM, Elizandro Silva, é de extrema importância a participação dos alunos nesta etapa de formação, pois a arma de fogo traz proteção e precisa ser muito bem usada: “O curso não será fácil. Contudo, esse é o principal fator que causa a excelência, pois sabemos que todos que forem aprovados estarão prontos para todas as situações”.

A previsão da formatura dos novos guardas municipais é para o dia 15 de agosto. Com as 130 horas-aula nesta última etapa, será completado o total de 726 horas do curso, desde o seu início em 24 de abril deste ano.

Estiveram presentes na aula magna o secretário municipal de Segurança Pública, Delegado Guilherme Pacífico; o Sub-Chefe da Polícia Civil, Eraldo Chaves Guerreiro; a diretora da Acadepol, Elisângela Reghelin; a diretora da Divisão de Ensino, Clarissa Castilhos, e os instrutores da capacitação.

(Marcello Campos)

