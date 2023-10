Colunistas Documentário de 25 anos do PSDB-Mulher celebra o aumento da representatividade

Por Flavio Pereira | 30 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A ex-governadora Yeda Crusius, o governador Eduardo Leite e Soraia Hanna, sócia-diretora da Critério, que produziu o documentário Foto: Maicon Hinrichsen/Divulgação A ex-governadora Yeda Crusius, o governador Eduardo Leite e Soraia Hanna, sócia-diretora da Critério, que produziu o documentário. (Foto: Divulgação/Maicon Hinrichsen) Foto: Maicon Hinrichsen/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Exibido em Porto Alegre no sábado (28), o curta-metragem “PSDB-Mulher: 25 anos construindo o Brasil que queremos” reuniu nomes históricos e colocou a igualdade de gêneros no centro do debate.

Ser o primeiro partido político do país a atingir a paridade de gêneros — e, assim, refletir a proporcionalidade do eleitorado brasileiro. Foi assim, em tom de celebração deste avanço histórico rumo à meta dos 50/50, que o secretariado feminino tucano lançou, neste sábado (28), em Porto Alegre, o documentário “PSDB-Mulher: 25 anos construindo o Brasil que queremos”, em sessão para convidados no Hotel Plaza São Rafael.

Yeda Crusius: “mostramos que somos protagonistas”

Antes da exibição do filme, que registra as contribuições das mulheres tucanas para a política nacional, a ex-governadora e presidente nacional do PSDB-Mulher, Yeda Crusius, reforçou a importância da igualdade de gêneros para a conquista da plena democracia.

“Ruth Cardoso já dizia que só alcançaremos isso quando chegarmos aos 50/50. É metade, metade. E orgulhosamente posso dizer hoje que estamos trilhando esse caminho com sucesso. Nós, mulheres, mostramos que somos protagonistas e que estamos prontas para aumentar a nossa representatividade já nas próximas eleições municipais”, afirmou. Uma das idealizadoras do projeto, Yeda agradeceu ainda o governador Eduardo Leite, que participou da solenidade e abraçou a iniciativa.

Paula Mascarenhas: “Diálogo e respeito a quem pensa diferente”

Eleita neste domingo (29) presidente do PSDB no RS, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, disse que trabalhará para fortalecer a legenda como uma voz de conciliação e construção. “Esse é um partido de verdade, que não tem medo de se posicionar e de encontrar consensos, por meio do diálogo e do respeito a quem pensa diferente.”

Ela defendeu o equilíbrio como caminho para a transformação social. “Quanto mais os espaços de poder retratarem o que de fato é a sociedade, mais efetivos, comprometidos com a realidade e transformadores eles serão”, avaliou.

Eduardo Leite: “Documentário resgata a essência do partido”

Na abertura do evento, o governador Eduardo Leite — atual presidente do PSDB nacional — disse que o documentário sempre servirá para lembrar os seus correligionários do verdadeiro propósito do partido. “Nos momentos difíceis, de desesperança e dúvida de para onde vamos, teremos esse filme para nos mostrar qual é a essência deste partido, com a qual este segmento de mulheres segue conectada, com aquela chama que um dia ardeu nos nossos corações e nos impulsionou a tomar a decisão de dedicarmos as nossas vidas para melhorar a vida dos outros”, observou.

Leite ainda destacou o empenho e a resiliência das mulheres do partido, sobretudo de suas pares gaúchas, para fazer uma política diferente. “Estou diante de duas mulheres que eu vi governando: a Paula e a governadora Yeda. Sempre se fala sobre a sensibilidade da mulher, mas é muito importante falar da força, da fibra e da garra para tocar os projetos e ter disciplina que garanta as entregas”, salientou.

Soraia Hanna: “Trabalho para inspirar pessoas”

Sócia-diretora da Critério — empresa responsável pela realização do documentário —, Soraia Hanna ressaltou a capacidade que um trabalho como esse tem de inspirar as pessoas a entrarem para a política. “Celebrar essa história é uma forma de incentivar que mais mulheres, de diferentes visões, de todos os partidos, estejam mais presentes na vida democrática”, pontuou.

Para a ex-governadora Yeda Crusius, projetos como esse ajudam a compreender melhor a história e a reinvenção do partido diante de seu papel político. Ela citou iniciativas recentes realizadas em parceria com a empresa — como livros, relatórios ou outros projetos especiais.

Na plateia, estavam outras figuras ilustres do partido, como a deputada estadual Nadine Anflor, a Delegada Nadine, que foi conduzida à presidência do secretariado feminino da sigla no RS, e o deputado federal Lucas Redecker. Ainda, prestigiaram o evento a ex-ministra Solange Jurema, presidente de honra do PSDB-Mulher e uma das personagens centrais do curta-metragem, a ex-deputada estadual Zilá Breitenbach, quadro histórico do tucanato gaúcho, e Gloria Crystal, mulher trans, presidente do segmento feminino da sigla em Porto Alegre.

Sobre o documentário

O documentário “PSDB-Mulher — 25 anos construindo o Brasil que queremos” apresenta as dificuldades e desafios de fazer política hoje no Brasil, mas também aborda as conquistas e as esperanças para o que virá. A obra conta com a participação de líderes como Yeda Crusius, Solange Jurema, Thelma de Oliveira, Cinthia Ribeiro e Raquel Lyra. Também homenageia figuras históricas e fundamentais para o segmento partidário, como André Franco Montoro, Lucy Montoro e a antropóloga e ex-primeira-dama do Brasil, Ruth Cardoso — uma das fundadoras do PSDB-Mulher.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/documentario-de-25-anos-do-psdb-mulher-celebra-o-aumento-da-representatividade/

Documentário de 25 anos do PSDB-Mulher celebra o aumento da representatividade

2023-10-30