Porto Alegre Documentário sobre Lupicínio Rodrigues é destaque na programação da Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Filme mostra aspectos pouco conhecidos do compositor e cantor gaúcho falecido há 50 anos. (Foto: Acervo Marcello Campos)

Localizada na esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros, Centro Histórico de Porto Alegre, a Cinemateca Capitólio exibe a partir desta quinta-feira (14) o premiado documentário “Lupicínio Rodrigues – Confissões de um Sofredor” (2022). Trata-se da mais completa produção do gênero já realizada sobre o maior compositor popular nascido no Rio Grande do Sul.

O filme tem direção do cineasta paulista Alfredo Manevy e traça um painel tão abrangente quanto detalhado da vida e da obra do gênio da “dor-de-cotovelo”. Nascido na capital gaúcha em 1914 e falecido em 1974 (semanas antes de completar 60 anos), o autor do Hino do Grêmio e de clássicos do samba-canção como “Se Acaso Você Chegasse”, “Nervos de Aço”, “Ela Disse-me Assim” e “Esses Moços” ganha novas luzes.

Para isso, o roteiro conta com amplo material de arquivo e depoimentos de colegas de música e pesquisadores como os porto-alegrenses Arthur de Faria e Marcello Campos, autores de dois livros biográficos sobre Lupicínio. A obra ressalta inclusive aspectos pouco conhecidos do grande público, como as atividades paralelas do cantor e compositor como empresário da noite e fiscal de direitos autorais, além de curiosidades de uma trajetória que extrapolou as fronteiras do Brasil.

O documentário também contribui para uma certeza: está mais do que na hora de as músicas de Lupi na voz do próprio autor serem disponibilizadas nas plataformas digitais. Material não falta: ele gravou poucos porém fundamentais discos entre 1953 e 1973, com um estilo inconfundível e cujas faixas muitos consideram as melhores versões de seu cancioneiro.

“Lupicínio Rodrigues – Confissões de um Sofredor” prossegue em cartaz ao longo dos próximos dias, com sessões sempre às 17h15min – uma pré-estreia está agendada para a noite desta quarta-feira (13), mas o evento é restrito a convidados. Outras informações podem ser obtidas no site capitolio.org.br.

14 de março

– 15h: Viver Mal

– 17h15: Lupicínio Rodrigues – Confissões de um Sofredor

– 19h: A Longa Caminhada

15 de março

– 15h: “Viver Mal”.

– 17h15: “Lupicínio Rodrigues – Confissões de um Sofredor”.

– 19h: “O Último Dia de Verão”.

16 de março

– 15h: “Viver Mal”.

– 18h: “Sessão Reconto: Tudo Sobre Minha Mãe” + debate.

17 de março

– 15h: “Viver Mal

– 17h15: “Lupicínio Rodrigues – Confissões de um Sofredor”.

– 19h: “Um Verão Incomum”.

19 de março

– 15h: “Viver Mal”.

– 17h15: “Lupicínio Rodrigues – Confissões de um Sofredor”.

– 19h: “Adeus, Philippine”.

20 de março

– 15h: “Viver Mal”.

– 17h15: “Lupicínio Rodrigues – Confissões de um Sofredor”.

– 19h: “Crônica de um Verão”.

(Marcello Campos)

https://www.osul.com.br/documentario-sobre-lupicinio-rodrigues-e-destaque-na-programacao-da-cinemateca-capitolio-em-porto-alegre/

Documentário sobre Lupicínio Rodrigues é destaque na programação da Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre

2024-03-12