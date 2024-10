Rio Grande do Sul Documentos resgatados nas enchentes no Rio Grande do Sul serão restaurados

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Itens que fazem parte do acervo de um museu e de uma biblioteca foram congelados após as inundações Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir do próximo sábado (05), técnicos do Labcon (Laboratório de Restauração e Conservação), da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), vão trabalhar na restauração de documentos que foram resgatados após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nos meses de abril e maio. Na última segunda-feira (30), cerca de 250 itens chegaram à instituição para que a recuperação possa ser iniciada.

Desde maio, por recomendação do próprio Labcon, o museu de Igrejinha (na região metropolitana de Porto Alegre) e a biblioteca pública de Camaquã (no Sul do Estado) congelaram itens documentais para preservá-los antes da restauração. Como explica Cézar Karpinski, coordenador do Labcon e também do projeto, o congelamento, por si só, não é um tratamento, mas a partir dele é possível que os itens sejam preservados até o início do tratamento.

De Igrejinha chegaram 150 itens documentais, como partituras de música alemãs e 50 livros –estes não foram congelados. Já de Camaquã vieram 50 itens, entre livros históricos e revistas.

Para que o congelamento fosse mantido, os documentos foram transportados em uma van frigorífica de Porto Alegre até Florianópolis. A retirada dos documentos do veículo até o laboratório também teve de ser rápida –durou cerca de 20 minutos.

No laboratório, os papeis foram armazenados em refrigeradores definidos como “caseiros” por Karpinski. De acordo com ele, é a primeira vez que o laboratório trabalha em um tratamento como esse.

“Poucas instituições no Brasil já fizeram tratamento por acervo que passou por sinistro [como as enchentes]”, explica. “Essa tecnologia já existe [profissionalmente] na Itália, na França e nos Estados Unidos, e nós precisamos trazer pra cá. Precisamos sensibilizar as autoridades a pelo menos equipar dois ou três laboratórios como esse em cada estado”, completa.

No sábado, quando o trabalho deve iniciar, Karpinski e a equipe técnica do Labcon vão descongelar dois itens –um de cada acervo. A partir deles, serão feitos testes químicos e biológicos e o documento terá o tipo de tinta e o tipo de papel identificados.

Como os itens foram congelados, deverão passar por um processo de secagem, com desumidificador de ar e manutenção da temperatura a 20ºC. Só depois disso é que voluntários poderão auxiliar no tratamento de recuperação, que ainda envolve higienização, recuperação da estrutura de papel e encadernamento. Cezar estima que todo o trabalho pode demorar até dois anos, dependendo do estado de conservação que os pacotes forem encontrados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/documentos-resgatados-nas-enchentes-do-rio-grande-do-sul-serao-restaurados/

Documentos resgatados nas enchentes no Rio Grande do Sul serão restaurados

2024-10-01