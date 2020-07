Celebridades Dodô se pronuncia após “acidente” em programa de TV: “Aconteceu”

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O cantor comentou o caso com humor. Foto: Reprodução/Instagram O cantor comentou o caso com humor. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Dodô, do grupo Pixote, usou os Stories do Instagram na quinta-feira (23) para comentar uma situação desagradável que passou no programa “Encontro com Fátima Bernardes”, da Rede Globo. Durante sua participação na atração, o nariz do pagodeiro acabou escorrendo e a cena logo repercutiu pela internet, se tornando um dos assunto mais comentados do dia.

“Gente, vocês não sabem o que aconteceu! O que? O Dodô escorreu catarro do nariz na Fátima!”, iniciou o vídeo, bem humorado. “Aconteceu, rapaziada! Na hora da emoção, estava lá e foi assim! Está tranquilo. Virou manchete! Bom que vocês gostam do neguinho e ficaram preocupados, mas está tudo bem”, disse o cantor, se divertindo por ter virado meme nas redes sociais.

No Twitter, a cena protagonizada pelo músico chegou a ficar entre os cincos primeiros nos trends, e como a boa e velha internet que é “zoeira never ends” não perdoa, internautas não economizaram nas piadas.

“A cara da Fátima vendo o Dodô com uma ‘melequinha’ haha”, disse um. “Parece um fone saindo do nariz do Dodô”, comparou outra. “Esperando os memes do catarrão do Dodô na Fátima Bernardes”, brincou um terceiro.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades