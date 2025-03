Rio Grande do Sul Dois brasileiros e uma adolescente argentina morrem em colisão de veículos na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul

A colisão frontal entre um veículo argentino e um carro de Rosário do Sul ocorreu no km 491 da BR-290. Foto: Divulgação/PRF

Um grave acidente na noite deste domingo (2) deixou três pessoas mortas e outras e quatro feridas em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A colisão frontal entre um veículo argentino e um carro de Rosário do Sul ocorreu no km 491 da BR-290, por volta das 20h.

O automóvel argentino, um Corolla seguia em direção à fronteira enquanto o carro brasileiro, um Palio, se deslocava de Alegrete para Rosário. Dois ocupantes do carro brasileiro, homens de 46 e 19 anos, ambos de Rosário do Sul, morreram no local.

Os demais envolvidos, um ocupante do Palio, e quatro argentinos que estavam no Corolla, ficaram gravemente feridos e foram socorridos para o hospital de Rosário do Sul, com apoio do Samu e Bombeiros. No hospital, uma jovem argentina de 13 anos acabou morrendo durante o atendimento.

O trânsito foi controlado pelos policiais rodoviários federais (PRF) até o início da madrugada, tendo ficado em meia pista para realização dos levantamentos periciais necessários ao atendimento da ocorrência. Os feridos continuam em atendimento no hospital de Rosário do Sul.

