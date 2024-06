Brasil Dois brasileiros são presos em Belo Horizonte ao desembarcar de voo com passageiros deportados dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

Um deles tinha mandado de prisão por estupro de vulnerável e estava na difusão vermelha da Interpol. (Foto: Divulgação)

Dois brasileiros deportados dos Estados Unidos foram presos pela Polícia Federal (PF) após desembarcarem no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na sexta-feira (28). O primeiro está envolvido em um crime de estupro de vulnerável, enquanto o segundo foi condenado por descumprir o Estatuto do Desarmamento.

Conforme divulgado pela PF, o homem envolvido em estupro de vulnerável foi detido em solo americano pela ICE – U.S. Immigration and Customs Enforcement, a autoridade de imigração dos EUA. Ele possuía Difusão Vermelha, alerta internacional, expedido pelo juízo de Sorriso, no Mato Grosso.

O segundo preso, natural de São Luís de Montes Belos, em Goiás, foi condenado a 3 anos de reclusão por crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Ele teve o mandado de prisão expedido pela Justiça Criminal do Estado de Goiás.

Operação de deporte

Esta foi a sexta operação de transporte de brasileiros deportados realizada pelos Estados Unidos, mantendo a frequência de um voo de deportação por mês, como vem ocorrendo nos últimos meses.

A última movimentação foi no dia 31 de maio, com a repatriação de 105 pessoas, totalizando 558 deportados em 5 voos neste ano. Com isso, desde o início deste tipo de operação em 2019, foram 9.837 deportados.

O grupo de brasileiros voou em um Airbus A320 da companhia aérea norte-americana Global Crossing, ou Global X, contratado pelo governo norte-americano para vir ao Brasil.

Segundo programação aprovada, o jato seguiu o mesmo itinerário das últimas vezes, sempre partindo de Alexandria, nos EUA, fazendo escalas para reabastecimento no Panamá e no Aeroporto de Manaus, Amazonas, e finalizando o trajeto no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, de Belo Horizonte, na cidade de Confins, Minas Gerais.

Em 2023, mais de 1.600 brasileiros foram deportados pelo ICE, conforme relatório anual do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) relativo ao ano fiscal que vai de outubro de 2022 a setembro de 2023.

De acordo com o levantamento, 142.580 estrangeiros de 170 países foram mandados de volta aos seus países de origem. Desses, 1.607 eram brasileiros. Os dados não incluem todas as remoções e devoluções do Department of Homeland Security (DHS), que gerencia também outras agências, como a U.S Customs and Border Protection (CBP).

Essas operações de deportação suscitam debates acalorados sobre políticas migratórias e o tratamento de imigrantes irregulares, gerando interesse tanto de autoridades quanto de organizações de direitos humanos.

O tema continua a ser objeto de discussão, considerando os impactos sociais e humanos envolvidos nas deportações em larga escala.

