Dois grandes ataques aéreos atingem a Faixa de Gaza depois da entrega de ajuda humanitária

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2023

Segundo comboio está parado na parte egípcia da passagem de Rafah. (Foto: Saleh Salem)

Explosões próximas da passagem de Rafah, fronteira entre o Egito e a Faixa de Gaza, interromperam a entrega de ajuda humanitária para a região. O segundo comboio, que continha 17 caminhões com suprimentos, ficou retido no lado egípcio da fronteira.

Sem energia, o fornecimento de comida e água a meio milhão de pessoas será drasticamente afetado, de acordo com Juliette Touma, porta-voz da agência da Organização das Nações Unidas (ONU).

“O comboio que chegou com ajuda é de um número muito pequeno de caminhões, se compararmos com as reais necessidades na Faixa de Gaza. Vamos encerrar nossas operações na quarta-feira se o combustível não chegar, afetando a vida de mulheres grávidas, crianças, civis, pessoas como nós”, afirmou Juliette.

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina só tem combustível suficiente para funcionar até esta quarta-feira (25) caso novos suprimentos não cheguem até a Faixa de Gaza.

No sábado (21), os primeiros 20 caminhões cruzaram a passagem, que estava fechada desde os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro. O ponto de fronteira foi rapidamente fechado após a passagem do primeiro comboio de ajuda.

Agências das Nações Unidas (ONU) saudaram a entrada do primeiro comboio com ajuda humanitária, mas destacou que o volume “não é suficiente” para aliviar a deterioração da situação humanitária. A região recebeu insumos como água, alimentos e medicamentos, mas não combustível.

A ONU vem dizendo que é preciso de pelo menos 100 caminhões por dia para abastecer as pessoas na proximidade da passagem de Rafah.

Além disso, o comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio (UNRWA), Philippe Lazzarini, afirmou que abastecimento de combustível das Nações Unidas na Faixa de Gaza acabará dentro de três dias.

Israel aumentou o número de bombardeios em Gaza neste domingo. No sábado (21), as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla de inglês) afirmaram que iriam intensificar os ataques aéreos para “minimizar o risco para as nossas tropas nos próximos estágios da guerra”, sinalizando a potencial incursão terrestre.

Ataque ao Egito

Militares israelenses disseram neste domingo (22) que um de seus tanques atingiu acidentalmente uma posição egípcia perto da fronteira com a Faixa de Gaza.

“Um tanque das IDF (Forças de Defesa de Israel) disparou acidentalmente e atingiu um posto egípcio adjacente à fronteira na área de Kerem Shalom”, informaram os militares.

“O incidente está sendo investigado e os detalhes estão sendo analisados. As IDF (Forças de Defesa de Israel) expressam pesar em relação ao incidente”, disse em um comunicado, sem dar mais detalhes.

