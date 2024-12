Economia Dólar fecha a R$ 6,06 e renova máxima histórica

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

Na última sexta-feira, a moeda subiu 0,19%, cotada a R$ 6,0005. Foto: Freepik

O dólar deu início ao último mês deste ano batendo um novo recorde. A moeda norte-americana encerrou a sessão desta segunda-feira (2) mais uma vez em alta, a R$ 6,06. Os investidores continuavam a repercutir o cenário fiscal brasileiro.

O destaque continua com o pacote de contenção de despesas anunciado pelo governo na semana passada. As medidas preveem um corte de R$ 70 bilhões em gastos públicos em 2025 e 2026, chegando a uma contenção de gastos de R$ 327 bilhões até 2030. O pacote, agora, deve passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Além disso, também pesa nos mercados as novas ameaças tarifárias do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que elevam os temores sobre uma eventual guerra comercial a partir de 2025. No sábado, Trump exigiu que países membros do Brics, o que inclui o Brasil, se comprometam a não criar uma nova moeda ou apoiar outra moeda que substitua o dólar, sob pena de sofrerem tarifas de 100%.

Na agenda, uma série de indicadores previstos para esta semana também ficam no radar, com destaque para o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre no Brasil, que deve sair na terça-feira. Novos números de atividade e do mercado de trabalho norte-americano também ficam sob os holofotes. Ao final da sessão, o dólar subiu 1,13%, cotado a R$ 6,0685, renovando o maior patamar nominal da história, desde o lançamento do Plano Real. Na máxima do dia, chegou a R$ 6,0913. Veja mais cotações.

Na última sexta-feira, a moeda subiu 0,19%, cotada a R$ 6,0005. Com o resultado, acumulou alta de 3,21% na semana; ganho de 3,79% no mês; e alta de 23,66% no ano.

Dólar fecha a R$ 6,06 e renova máxima histórica

2024-12-02