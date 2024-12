Cláudio Humberto Dólar bate recorde e Selic pode subir de 0,75% a 1%

Por Cláudio Humberto | 3 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











AS razões de Figueiredo. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O dólar batendo o quarto recorde consecutivo e os sinais pessimistas emitidos no Boletim Focus nessa segunda-feira (2) deixaram ainda mais preocupados setores do mercado financeiro, que temem uma escalada da inflação diante da falta de compromisso do governo Lula (PT) em cortar despesas para se adequar às receitas. A taxa Selic está hoje em 11,25%, valor fixado após a última reunião do Copom, em novembro, mas pode bater os 13%. O banco Pine aponta 14% em 2025.

Rota da crise

Análise da Equus Capital para 120 instituições financeiras aponta mais de 90% de chance de aumento da Selic entre 0,75% e 1% este mês.

Efeito cascata

Bancos gigantes como JP Morgan e Morgan Stantley e o suíço Julius Baer rebaixaram as recomendações de investimento no Brasil.

Só Malddad

Segundo Felipe Uchida, da Equus, há 40% de chances de alta de 1% na Selic. “O mercado teve reação negativa” ao pacote de Haddad, diz.

Dilma 3

Alguns economistas já citam o retorno da taxa de juros da “Era Dilma”, uma das maiores das últimas décadas (14,25%, em 2016).

PT prepara vacina anti-Pacheco ao governo de MG

O PT mineiro não recebeu bem as sinalizações do presidente Lula se colocando como entusiasta de eventual candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD) ao governo de Minas Gerais em 2026. O partido tem outros planos: candidatura própria ao governo, apesar da surra que levou na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, com Rogério Correia alcançando minguados 4,37%. No geral, o PT se encorajou com o desempenho no Estado, saindo de 27 (2020) para 35 (2024) prefeituras.

Nome de centro-esquerda

O partido quer para o governo Marília Campos, reeleita prefeita de Contagem com mais de 60% dos votos e afastada da turma da lacração.

O filho é seu

Petistas mineiros rejeitam a paternidade da derrota de Correia, imposição de Gleisi Hoffmann. O diretório quis fechar com o PSD, vencedor em BH.

Fatura também

Para não ficar chupando dedo, o PSD levaria a prefeitura de Contagem caso Marília vença. O vice Ricardo Faria é do partido.

Corte virou piada

O vereador paulistano Rubinho Nunes (PL) reagiu aos R$ 40 milhões que o governo Lula (PT) pretende torrar com uma campanha sobre o suposto corte de gastos: “o meme vem pronto”.

Estranha blindagem

É um vexame grandes bancos atuando para “proteger” Fernando Haddad (Fazenda). Como o ministro não desautoriza a blindagem, tem o dever de esclarecer se há rabo preso com quem mais ganha dinheiro no País.

Bom para todos

O desfecho do barraco em Roma, com “retratação”, proporcionou uma saída honrosa para o ministro Alexandre de Moraes, cuja versão não ficou claramente comprovada, e livrou a família Mantovani de um inferno.

Pacto eleitoral

Para o senador Carlos Portinho (PL-RJ), o presidente do PSD, Gilberto Kassab, tem um pacto de não-agressão a Lula e atua para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), não ser candidato a presidente.

Explica, ministro

Leitor desta coluna, o deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) acionou Rui Costa (Casa Civil) para que o ministro explique a gastança com viagens no governo Lula. Foram R$ 150 milhões em 20 dias.

Morreu na praia

O governo se movimenta para atrasar a PEC das Praias, proposta sobre uso de territórios à beira-mar que pertencem a União. O projeto deve ser pautado nesta quarta-feira (4), mas governistas devem pedir vista.

Lobby exposto

O jornal Washington Post revelou que lobistas estão em pânico porque não sabem como fazer lobby com Elon Musk, nova força política nos EUA. O empresário avisou no ‘X’: irá escutar e responder na rede social.

Censura nunca

Setores da mídia abandonam a defesa da liberdade como valor essencial à democracia e ao ofício. Arrogantes, nem percebem que, apoiando a censura, fazem o jogo do autoritarismo e decretam o próprio fim.

Pensando bem…

…a mais vergonhosa das censuras é a autocensura.

PODER SEM PUDOR

As razões de Figueiredo

O empresário Ciro Batelli, que se radicou em Las Vegas, antigo batalhador pela legalização do jogo no Brasil, certa vez encontrou o então presidente João Figueiredo no hotel Cad’Oro, em São Paulo. O general colocou o braço sobre seu ombro para dar uma explicação e fazer uma confissão: “Tenho te visto dando dignidade ao que defendes. Não sou contra cassinos. Os milicos não ganham tanto quanto dizem, por isso nunca entrei num cassino. Sou contra por comodidade. Se aprovar, vou ter que dar 419 cassinos para os 419 f.d.p. da Câmara dos Deputados! Por isso sou contra.” Atualmente a Câmara tem 513.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/dolar-bate-recorde-e-selic-pode-subir-de-075-a-1/

Dólar bate recorde e Selic pode subir de 0,75% a 1%

2024-12-03