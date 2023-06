Brasil Dólar cai abaixo dos R$ 5; Ibovespa encerra semana em alta

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Impulsionado principalmente pelo otimismo global por dados do mercado dos Estados Unidos e aprovação da suspensão do teto da dívida pelo Senado, o índice Ibovespa voltou a fechar em alta nesta sexta-feira (2).

O alívio no cenário internacional reflete a aprovação no Senado norte-americano, na noite de quinta (1º), do projeto que suspende o teto da dívida.

O movimento afasta o risco de um calote da maior economia do globo, fator que mais pesou sobre os ativos no mês passado. O principal indicador da bolsa brasileira encerrou o último pregão da semana com alta de 1,8%, aos 112.558 pontos, o melhor patamar desde o início de fevereiro. Na semana, o Ibovespa registra alta de 1,5%.

O mesmo cenário foi visto em diversos locais do mundo. Em Wall Street Dow Jones subiu 2,14%, enquanto o S&P 500 ganhou 1,44% e a Nasdaq valorizou 1,07%.

Já a moeda norte-americana fechou com recuo firme de 1,04%, negociada R$ 4,954 na venda. No acumulado da semana, o dólar desvalorizou 0,61%.

O movimento de alta do Ibovespa foi predominado pelas empresas expostas à commodities. Entre as que mais valorizaram estavam mineradoras e siderúrgicas, que espelharam a alta de 2,9% do minério de ferro em Dalian, a US$ 107,85 a tonelada.

2023-06-02