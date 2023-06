Porto Alegre Em concerto neste sábado, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre destaca composição de Villa-Lobos para saxofone

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

Solos serão executados pelo jovem instrumentista Samuel Alves, em estreia na Ospa. (Foto: Divulgação/Ospa)

Em concerto marcado para as 17h deste sábado (3), a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) interpretará “Fantasia para Saxofone”, do brasileiro Heitor Villa-Lobos (1887-1959), em versão com solos do jovem instrumentista Samuel Alves. O programa também abrange composições do mineiro Harry Crowl, a última sinfonia do austríaco Joseph Haydn.

Uma hora antes, o escritor Milton Ribeiro comentará o repertório na Sala de Recitais, compartilhando informações sobre as peças e seus autores. O objetivo é tornar ainda mais proveitoso o espetáculo, sobretudo para quem não domina o assunto.

Com ingressos estão à venda na plataforma Sympla.com.br, o evento terá como local a sede da instituição, junto ao Centro Administrativo do Estado, na avenida Borges de Medeiros nº 1.501 (bairro Praia de Belas). Também é possível acompanhar a apresentação ao vivo e de foma gratuita no canal da Ospa no site de vídeos youtube.com.

Programa

E a cidade desperta, de Harry Crowl (1958-), abre o espetáculo. A obra teve sua estreia em 2017 durante a 4ª Bienal Música Hoje, em Curitiba (PR), e será apresentada pela primeira vez com a Ospa. A composição é inspirada no amanhecer de uma grande cidade brasileira.

Diretor artístico e regente titular da Orquestra de Câmara do Amazonas, Marcelo de Jesus destaca a concepção e o protagonismo da percussão na obra, especialmente com os pratos suspensos e o vibrafone. “Trata-se de um quadro sinfônico em que o movimento de uma cidade grande começa a tomar conta e, gradualmente, surgem na paisagem graffitis multicoloridos, como se fossem gritos de um mundo asfixiado”.

Em seguida, será a vez da mencionada composição de Villa-Lobos para saxofone, que ele dedicou ao francês Marcel Mule. Embora ele nunca a tenha tocado, a peça se tornou uma das mais importantes do repertório para saxofone, instrumento relativamente pouco utilizado na música de concerto.

“Villa-Lobos escreveu 69 obras que contam com a participação do instrumento, mas esta é a única em que o saxofone é destacado como solo”, complementa o texto de divulgação. Para a ocasião, Samuel Alves, jovem solista de apenas 20 anos, fará sua estreia com a Ospa.

Ele chama a atenção para os inúmeros elementos da música popular brasileira na composição, além de sua tonalidade: “A obra foi escrita, originalmente, na tonalidade de fá-maior, mas por conta dos superagudos, Villa-Lobos a transpôs para mi-bemol-maior, um tom abaixo, diminuindo assim a dificuldade de execução”.

Já a peça de Haydin (1732-1809) é considerada a mais grandiosa das nove sinfonias que compôs para grande orquestra ao se mudar da Áustria para a Inglaterra, a convite de um violinista e empresário. Não por acaso, a composição tem o título “Sinfonia nº 104 em Ré Maior” mas é igualmente conhecida como “Sinfonia London”.

O saxofonista

Samuel Alves iniciou seus estudos de saxofone aos 13 anos, participando da Banda Sinfônica do Conservatório de Guarulhos (SP). Desde 2019, integra a Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo como primeiro saxofone-alto e chefe de naipe. Também é chefe de naipe de saxofones e primeiro saxofone-alto na Banda Sinfônica de Taubaté desde 2020.

Como convidado, atuou com orquestras como as sinfônicas das cidades paulistas de Guarulhos e de Heliópolis. Em sua carreira destacam-se a conquista de premiações nacionais como o Concurso Jovens Solistas da Orquestra de Cordas da Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim (2017 e 2019), Concurso Jovens Solistas da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo (2022), Prelúdio da TV Cultura (2022) e Grande Prêmio Eleazar de Carvalho do Concurso Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (2022).

(Marcello Campos)

2023-06-02