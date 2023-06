Rio Grande do Sul Realizada anualmente em Brasília, feira gaúcha Expotchê chega à sua 30ª edição

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

Evento prossegue até 11 de junho, com mais de 200 expositores e diversas atrações. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Maior feira de artigos e cultura gaúcha realizada fora do Rio Grande do Sul, a Expotchê prossegue até o dia 11 de junho (domingo) no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília. A edição de 2023 foi aberta nessa sexta (2) e marca três décadas de evento, efeméride ressaltada pelo slogan “Há 30 anos no coração da gente”.

Dentre as atrações estão os expositores do segmento de agroindústria familiar, com produtores rurais de vários municípios vendendo e divulgando seus produtos. Também estão presentes 33 agroindústrias gaúchas, 18 delas vinculadas ao programa de incentivo desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

A lista abrange membros da cadeia produtiva de laticínios, embutidos, carnes, compotas, conservas, doces, mel, panificados, bebidas (suco, vinho, cerveja e cachaça), nozes, erva-mate e derivados da cana-de-açúcar. Há espaço, ainda, para outras 15 agroindústrias ligadas a flores e artesanato.

Ao todo, são mais de 200 expositores que proporcionam aos visitantes um contato direto com as novidades do mercado gaúcho, além de atrações culturais e gastronômicas. O evento inclui apresentação artísticas e musicais. Proporciona, aliás, um espaço de divulgação do trabalho desenvolvido pelos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) existentes em Brasília.

A SDR é uma das coprodutoras da Expotchê, aportando recursos que totalizam R$ 260 mil. O secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, destaca a importância de se levar o sabor das agroindústrias gaúchas para o que considera uma espécie de vitrine:

“É uma grande alegria estar na feira, pois se trata de um evento que há décadas leva a cultura e a tradição do Rio Grande do Sul para o Brasil e o mundo. E o pavilhão da agricultura familiar vai apresentar o que de melhor se produz nos mais diversos pontos do Estado”.

Detalhes

Realizado desde 1992 na capital federal, a Expotchê integra o calendário oficial de eventos do Distrito Federal, sendo considerado um dos mais tradicionais. A programação é diária, de segunda a sexta-feira (16h-23h) e também aos sábados, domingos e feriados (11h-23h).

Nas últimas edições, contou com a participação de municípios de várias regiões turísticas do Rio grande do Sul: Missões, Rota Romântica, Costa Doce, Pampa, Rota do Vinho, apenas para mencionar alguns exemplos.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), mas chegar pilchado durante a primeira hora de atividades de cada dia não paga ingresso. Informações adicionais podem ser obtidas no site expotche.com.br.

(Marcello Campos)

