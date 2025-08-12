Economia Dólar cai abaixo dos R$ 5,40, no menor valor desde junho de 2024; Ibovespa encerra em alta

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

O mercado financeiro se animou após os resultados de inflação do Brasil e dos Estados Unidos estarem abaixo das expectativas Foto: Freepik O mercado financeiro se animou após os resultados de inflação do Brasil e dos Estados Unidos estarem abaixo das expectativas. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O dólar fechou em queda de 1,06% nesta terça-feira (12), cotado a R$ 5,3855 — menor valor desde junho de 2024 (R$ 5,3819). O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, teve alta de 1,69%, aos 137.914 pontos.

O mercado financeiro se animou depois que os resultados de inflação do Brasil e dos Estados Unidos vieram abaixo das expectativas dos investidores. A situação reforça as apostas de queda nos juros, favorece a bolsa e outros ativos mais arriscados. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), inflação oficial do Brasil, teve alta de 0,26% em julho, enquanto os analistas esperavam aumento de 0,36%. Em 12 meses, o indicador acumula 5,23%, ainda bem acima da meta de inflação.

O grupo Habitação foi o maior responsável pela alta, ao subir 0,91% no mês e acumular 0,15 p.p. de peso no índice geral. O subitem de destaque foi a energia elétrica residencial, que subiu 3,04% e teve sozinha 0,12 p.p. de participação no IPCA.

Por outro lado, o grupo Alimentação e bebidas, que tem a maior influência no IPCA, registrou deflação pelo segundo mês consecutivo (-0,27%). No mês anterior, o preço dos alimentos caiu 0,18%, no primeiro recuo em nove meses.

Com os resultados de julho, o IPCA acumula uma alta de 5,23% nos últimos 12 meses. O resultado permanece acima da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 3%. Em 2025, os preços já subiram 3,26%.

“Qualitativamente, o resultado foi misto, mas melhor do que o esperado. Olhando à frente, mantemos nossa projeção de inflação para 2025 em 5,1%”, avalia Igor Cadilhac, economista do PicPay,

Cadilhac diz que sua equipe avalia os efeitos da guerra tarifária na inflação do país, que tendem a ser deflacionários no curto prazo. Ele destaca que, com exceção dos serviços (0,59%), as demais medidas vieram melhores do que as projeções.

Mas, ao avaliar os serviços subjacentes (0,49%) — que excluem os subitens mais voláteis da inflação e representam um dos principais termômetros de preços —, ele ressalta que o bom resultado do IPCA deve ser visto com cautela.

Nos EUA, o índice de preços ao consumidor dos EUA (CPI, na sigla em inglês) avançou 0,2% no mês e a 2,7% em 12 meses, abaixo da expectativa do mercado, de 2,8%. Na agenda política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve encontros com ministros e ainda uma conversa por telefone com o presidente da China, Xi Jinping, sobre o papel do G20 e do BRICS na defesa do multilateralismo.

Esse é mais um movimento do governo brasileiro para formar um plano de ação contra o tarifaço de Donald Trump. O mercado ainda aguarda os detalhes do plano de contingência em relação às sobretaxas de 50% aos produtos brasileiros nos EUA.

No exterior, Trump anunciou a nomeação do economista E.J. Antoni como novo comissário do Bureau of Labor Statistics (BLS), órgão responsável pela divulgação dos principais indicadores econômicos do país.

O presidente demitiu Erika McEntarfer — nomeada pelo ex-presidente Joe Biden —, acusando-a sem evidências de falsificar os dados de emprego. O episódio aumentou as preocupações sobre a qualidade dos dados econômicos divulgados pelo governo dos EUA.

