Dólar cai ao menor patamar desde setembro e fecha valendo R$ 4,97

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

A moeda norte-americana apresenta queda de 5,78% no ano. (Foto: Reprodução)

O dólar fechou a sessão dessa quarta-feira (1º) em queda, após o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciar que manteve os juros básicos dos Estados Unidos inalterados. Investidores também seguiam em compasso de espera pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que teve novo corte de 0,5%, atingindo os 12,25% ao ano.

Ao final da sessão, a divisa fechou em queda de 1,34%, cotada a R$ 4,97, no menor patamar desde setembro. Com o resultado, passou a acumular perdas de: 0,79% na semana, 1,34% no mês e 5,78% no ano.

Na véspera do feriado de Finados, o mercado também monitorou dados de trabalho e do setor manufatureiro do Estados Unidos, além de seguir atento aos desdobramentos da guerra no Oriente Médio. Eventuais sinais sobre o quadro fiscal brasileiro também ficaram no radar.

Mercados

O principal destaque desta sessão fica com a “Super quarta” — como é chamado o dia em que tanto o Fed quanto o BC brasileiro divulgaram suas decisões de juros.

Por aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) se reuniu para decidir qual seria o patamar de juros nos próximos 45 dias. Confirmando as expectativas de especialistas, o BC fez um novo corte de 0,5%na Selic, levando a taxa a 12,25% ao ano.

Esse foi a terceira queda seguida da taxa básica. O índice caiu ao menor patamar desde maio de 2022, quando estava em 11,75% ao ano.

A projeção do mercado financeiro é que a taxa de juros tenha uma nova queda em dezembro deste ano e termine 2023 em 11,75% ao ano. Para 2024, a estimativa é de que a taxa Selic feche o ano em 9,25% ao ano.

Vale destacar que quanto mais baixos os juros estiverem, maior tende a ser o apetite por risco no mercado. Assim, investidores tendem a vender seus títulos de renda fixa e comprar ações, por exemplo, impulsionando a bolsa brasileira para cima.

Já nos Estados Unidos, o Fed anunciou que manteve as taxas de juros do país inalteradas, conforme era esperado pelo mercado, mas deixou a porta aberta para outro eventual aumento nos custos do empréstimos no futuro.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) ainda reconheceu que a economia norte-americana expandiu-se a um ritmo forte no terceiro trimestre — o que volta a deixar no radar a possibilidade de um novo aumento de juros.

Em entrevista a jornalistas após a divulgação do comunicado do Fomc, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que não é verdadeira a ideia de que é “difícil” para o BC dos EUA voltar a subir os juros do país, destacando que cortes de juros não estão no radar da autarquia no momento.

Além disso, Powell também reiterou que os custos de empréstimo do mercado precisariam se sustentar em um nível mais elevado para que isso influenciasse as futuras escolhas de política monetária do Fed.

Segundo o economista-sênior do Inter André Cordeiro, o comitê não deu indícios firmes sobre os próximos passos na política monetária dos EUA, apenas reforçando que estão prontos para mudar a direção da política monetária caso necessário.

O Fomc também sinalizou que acompanhará de perto os desenvolvimentos econômicos e os eventos internacionais — o que, para Cordeiro, é um “aceno para o conflito no Oriente Médio”.

“Portanto, a decisão foi sem surpresas, com o Fed mantendo o discurso de dependência dos dados”, disse o economista.

Na agenda de indicadores, o setor industrial dos Estados Unidos reportou uma forte queda em outubro, após mostrar sinais de melhoria nos meses anteriores, à medida que novas encomendas e o emprego caíram, provavelmente refletindo as greves do sindicato United Auto Workers (UAW) nas três grandes montadoras do país.

As vagas de emprego disponíveis na maior economia do mundo, por sua vez, aumentaram em setembro, sinalizando a contínua resiliência do mercado de trabalho norte-americano.

