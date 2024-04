Brasil Dólar encerra a R$ 5,19, após semana de montanha-russa

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

Durante as negociações do dia, a moeda chegou a ser cotada a R$ 5,27. (Foto: EBC)

O dólar fechou a negociação desta sexta, 19, valendo R$ 5,199, queda de 0,96% na comparação com o valor de ontem, que encerrou perto dos R$ 5,25 (R$ 5,2497). Durante as negociações do dia, a moeda chegou a ser cotada a R$5,27. Na semana, a divisa apresentou valorização de 1,5% e, desde o início do ano, já vale 8% mais.

Para Adriano Yamamoto, analista do C6 Bank, o movimento do dia no câmbio foi uma correção natural. “O que vemos é mais fluxo, com realização de lucro. É um movimento muito mais técnico, de correção natural”, explica. O analista diz ainda que não houve qualquer fato novo impactando a moeda, além da perspectiva de que as taxas de juros nos Estados Unidos fiquem alta por mais tempo que o previsto por agentes.

O patamar da divisa nesta semana, operando ao redor dos R$5,20, não é visto desde março de 2023. Naquela época, a falência do Sillicon Valley Bank, do Signature Bank e da crise no Credit Suisse promoveram uma corrida à moeda americana, considerada um ativo seguro.

Altos e baixos

A semana foi marcada por altos e baixos na cotação. Depois de terminar a segunda-feira,15, em R$5,18, ainda sob a tensão dos mercados globais com os ataques de Irã a Israel no fim de semana, a notícia de que o governo prevê um déficit zero nas contas públicas para 2025, ao contrário da previsão inicial de um superávit, provocou a alta da cotação. Na terça-feira, 16, o dólar terminou o dia valendo R$5,27.

Para Gustavo Cruz, da RB Investimentos, o valor da divisa carrega as impressões de uma semana de estresse, com indicações de manutenção da taxa americana no mesmo patamar por mais tempo do que o previsto, a escalada de tensões no Oriente Médio e novidades também no cenário interno.

“A semana foi muito agitada. Teve a mudança da meta fiscal e isso impactou todos os ativos no Brasil. Além da perspectiva de manutenção nos juros nos Estados Unidos. Os operadores começaram a se questionar se não houve exagero. Acho que houve um estresse, mas não a ponto de subir juros. E isso impacta num câmbio apreciado”, comenta.

No índice DXY, que compara o dólar com uma cesta de outras seis moedas de economias desenvolvidas, ficou estável por volta de 17h. A moeda está acima de R$ 5 desde 27 de março, quando fechou valendo R$ 4,97. As informações são do O Globo.

