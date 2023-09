Economia Dólar encerra acima de R$ 4,90; Ibovespa cai mais de 2% e atinge menor nível em duas semanas

21 de setembro de 2023

A cotação da moeda norte-americana operou em alta durante toda a sessão. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil A cotação da moeda norte-americana operou em alta durante toda a sessão. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Nesta quinta-feira (21) o dólar voltou a fechar acima de R$ 4,90, e a bolsa de valores (B3) atingiu o menor nível em duas semanas.

A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 4,935, com alta de R$ 0,055 (+1,13%). A cotação operou em alta durante toda a sessão.

A cotação está no maior nível desde o último dia 12, quando atingiu R$ 4,95. Com o desempenho desta quinta, a divisa acumula alta de 1,36% em setembro, mas cai 6,52% no ano.

No mercado de ações, o dia também foi de tensão. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 116.145 pontos, com recuo de 2,15%. O indicador fechou no nível mais baixo desde o último dia 8, com destaque para ações de bancos, petroleiras e mineradoras.

Os investidores reagiram à reunião do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano). Embora tenha pausado a alta de juros, a autoridade monetária dos Estados Unidos indicou que pode elevar os juros da maior economia do planeta antes do fim do ano ou no início de 2024, caso a inflação não ceda.

