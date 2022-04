Brasil Dólar fecha a R$ 4,66 e tem menor patamar em mais de dois anos

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

No acumulado do ano, a moeda tem baixa de 16,29% frente ao real. Foto: Reprodução No acumulado do ano, a moeda tem baixa de 16,29% frente ao real. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O dólar fechou em queda nesta sexta-feira (1), registrando uma nova desvalorização semanal frente ao real com a manutenção do fluxo da moeda para Brasil.

A moeda norte-americana recuou 1,94%, a R$ 4,66. Trata-se do menor patamar de fechamento desde 10 de março de 2020 (R$ 4,64).

Com o resultado desta sexta, o dólar caiu 1,68% na semana. No acumulado do ano, tem baixa de 16,29% frente ao real.

Na agenda econômica do dia, o IBGE divulgou que a produção da indústria cresceu 0,7% em fevereiro, seguindo abaixo do patamar pré-pandemia. Nos EUA, o Departamento do Trabalho divulga o relatório do mercado de trabalho norte-americano, conhecido como “payroll”, relativo ao mês de março.

Na zona do euro, a inflação anual disparou a 7,5% em março, batendo nova máxima recorde e complicando a situação do Banco Central Europeu em meio aos preços elevados e a desaceleração do crescimento econômico.

Na China, a produção industrial registrou o menor nível em dois anos no mês de março, em meio ao pior surto de covid no país desde a primeira onda da pandemia.

O recuo do dólar frente ao real em 2022 tem sido favorecido pela disparada nos preços das commodities e juros em patamares mais elevados no Brasil. O Brasil possui atualmente a segunda maior taxa de juros reais no mundo, atrás somente da Rússia.

O movimento do dólar também é um reflexo do maior fluxo de capital estrangeiro para o País devido ao diferencial de juros com o exterior e perspectiva de que o Banco Central irá promover novas elevações na taxa Selic para tentar controlar a inflação. Juros mais altos no Brasil tornam a moeda local mais interessante para investidores que buscam rendimento em ativos mais arriscados.

