Economia Dólar fecha a semana em R$ 6,07; Bolsa cai

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Na semana, a divisa norte-americana acumulou alta de 1,26%. Já no ano, o dólar soma valorização acima de 25%.

O dólar encerrou a sessão em alta e voltou a superar a marca de R$ 6 nessa sexta-feira (6), enquanto investidores analisaram novos dados de emprego dos Estados Unidos, que acelerou acima do esperado, e possíveis sinais sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve (Fed). Já o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, caiu 1,50%.

O dólar à vista encerrou o dia com avanço de 1,13%, a R$ 6,076 na venda, maior valor de encerramento da história.

Na semana, a divisa norte-americana acumulou alta de 1,26%. Já no ano, o dólar soma valorização acima de 25%.

Seguindo a direção oposta, o Ibovespa voltou ao campo negativo, com perda de 1,5% na sessão, aos 125.945 pontos.

Apesar da queda, o principal índice do mercado doméstico encerrou a semana com leve alta de 0,22%, enquanto a prévia de 2024 mostra perda de 6,14%.

Cenário doméstico

Por trás dos recordes, está a contínua preocupação dos investidores com a trajetória das contas públicas, principalmente depois do duplo anúncio do governo de um pacote de medidas de contenção de gastos e de um projeto de reforma do Imposto de Renda.

As medidas fiscais já eram esperadas, mas o mercado recebeu mal o projeto que busca expandir a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

Um otimismo maior foi finalmente exibido na véspera, após a aprovação pela Câmara dos Deputados, na noite de quarta-feira, do regime de urgência para duas propostas que integram o pacote fiscal do governo.

Emprego nos EUA

O crescimento do emprego aumentou em novembro, uma recuperação esperada depois que furacões e trabalhadores em greve distorceram fortemente os dados de outubro.

A economia dos EUA criou 227 mil empregos no mês passado, conforme dados do Bureau of Labor Statistics divulgados nesta manhã. O resultado veio acima dos 200 mil esperados pelos analistas.

A taxa de desemprego subiu de 4,1% para 4,2%.

Os empregos líquidos adicionados em outubro, que somaram 12 mil na primeira estimativa, foram revisados ​​para cima, para 36 mil — o menor aumento mensal desde dezembro de 2020.

O crescimento de empregos em setembro também foi revisado para cima, em 32 mil, para um novo total de 255 mil empregos, segundo o relatório.

