Notas Brasil Dólar fecha em alta, com expectativa por falas de Powell e dados dos EUA

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar fechou em alta nessa terça (5), após passar boa parte da sessão oscilando entre altas e baixas. As expectativas são pelos dados de emprego norte-americanos e pelas falas do presidente do Fed, Jerome Powell, que deve discursar no Congresso do país nos próximos dias. Ao final da sessão, o dólar avançou 0,16%, cotado a R$ 4,9556.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/dolar-fecha-em-alta-com-expectativa-por-falas-de-powell-e-dados-dos-eua/

Dólar fecha em alta, com expectativa por falas de Powell e dados dos EUA

2024-03-05