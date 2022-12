Economia Dólar fecha em alta, com rumores sobre a indicação de Aloizio Mercadante para o BNDES ou para a Petrobras

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 1,28%, vendida a R$ 5,3121. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (12), dia da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin como presidente e vice-presidente, respectivamente, e após especulações de que Aloizio Mercadante pode ser indicado para comandar o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) ou a Petrobras. Os investidores também aguardam a decisão sobre a nova taxa de juros dos Estados Unidos, esperada para esta quarta-feira.

A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 1,28%, vendida a R$ 5,3121. Com o resultado, o dólar acumula alta de 2,12% no mês. No ano, ainda tem queda, de 4,71%.

Puxado pela Petrobras e pela Vale, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em forte queda nesta segunda-feira (12). O recuo na estatal petrolífera ocorreu em meio às notícias de que Josué Gomes, filho de José Alencar, seria cotado para assumir a presidência da empresa. José Alencar foi vice-presidente da República nos dois mandatos anteriores de Lula.

O dia também foi marcado também pela diplomação de Lula e de Alckmin no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em nível global, investidores operam cautelosos, na expectativa pela divulgação da nova taxa de juros dos Estados Unidos.

O Ibovespa recuou 2,02% nesta segunda, a 105.343 pontos. Com o resultado, o índice atingiu a menor pontuação desde 3 de agosto, quando fechou o dia em 103.774.

Os papéis da Petrobras caíram 3,24%, enquanto a Vale recuou 2,99%. Com o resultado desta segunda, o índice acumula queda de 6,35% no mês. No ano, entretanto, a alta é de 0,50%.

O que está mexendo com os mercados?

O grande evento do mercado financeiro nesta semana é a decisão de política monetária do Fed. Atualmente, as taxas de juros americana estão entre 3,75% e 4,00% ao ano, após quatro altas de 0,75 ponto percentual consecutivas.

A expectativa do mercado é que o banco central reduza o ritmo de altas e promova um aumento de meio ponto percentual nesta quarta, levando as taxas a um patamar entre 4,25% e 4,50% ao ano.

Na terça-feira, serão conhecidos os dados da inflação ao consumidor nos EUA. A projeção do mercado é de um avanço de 0,3% nos preços, após alta de 0,4% na inflação de outubro.

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) também anunciam suas novas taxas de juros nesta semana.

No Brasil, o dia foi marcado pela diplomação de Lula e Alckmin. Na última sexta-feira, o presidente eleito revelou o nome de seus primeiros ministros, com destaque para Fernando Haddad, que assumirá o Ministério da Fazenda. O mercado aguarda pela divulgação dos nomes que ocuparão as outras pastas.

Mais cedo, o Banco Central do Brasil divulgou mais uma edição do Boletim Focus, que reúne as projeções de economistas do mercado para os principais indicadores econômicos do país. Os especialistas reduziram a estimativa de inflação deste ano de 5,92% para 5,79%. Foi a primeira queda em seis semanas. Para o próximo ano, a previsão ficou estável em 5,08%.

Para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, o mercado financeiro manteve sua previsão estável em 3,05%. Já para 2023, a previsão de crescimento permaneceu em 0,75%.

O mercado também reagiu a boatos de que Aloizio Mercadante pode ser indicado para a presidência do BNDES ou da Petrobras, o que sinalizaria uma política econômica mais desenvolvimentista do governo eleito, com expansão do gasto público para impulsionar o crescimento. As informações são do portal de notícias G1.

