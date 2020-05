Notas Brasil Dólar fecha em queda

8 de Maio de 2020

O dólar fechou em queda acentuada nesta sexta-feira (8), após bater novo recorde na véspera, com os investidores mais inclinados a fazer apostas arriscadas após alívio nas tensões entre EUA e China. A moeda norte-americana encerrou o dia em queda de 1,76%, cotada a R$ 5,7428. Na semana e do mês, o dólar acumula alta de 5,57%. No ano, o avanço chegou a 43,22%.

