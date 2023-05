Economia Dólar fecha em queda e vai a R$ 4,93

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Ibovespa fechou em valorização de 1,17%, aos 109.459,95 pontos. (Foto: B3/Divulgação)

O dólar comercial encerrou nessa quarta-feira (17) em baixa de 0,168%, cotado a R$ 4,93. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), fechou em valorização de 1,17%, aos 109.459,95 pontos.

Na véspera, a Bolsa fechou em queda, encerrando uma sequência de oito altas com valorização de 7,10 % no período. Esse evento não ocorria desde março de 2022, segundo a Trademap.

Magazine Luiza desabou mais de 20% na esteira de prejuízo maior do que o esperado no primeiro trimestre, enquanto Petrobras avançou após anunciar nova política de preços.

Na cena local, investidores digeriam comentários do presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto disse que a abordagem proativa da política monetária foi oportuna e tem dado resultado, mas o processo está agora em uma fase em que a desinflação é mais lenta em meio a questionamentos sobre possível mudança nas metas de inflação e incertezas fiscais.

Os comentários vêm em meio a amplas expectativas no mercado em torno da aprovação do novo arcabouço fiscal. Durante sessão desta quarta-feira, a Câmara deve votar urgência para a tramitação da proposta, que busca impedir que os gastos do governo subam mais do que a arrecadação.

O relator da proposta da nova regra fiscal, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou que a proposta prevê sanções administrativas ao presidente da República em caso de descumprimento da meta por parte do governo federal e que a política de valorização do salário mínimo e os recursos para o programa Bolsa Família estarão excepcionalizados da nova regra. O arcabouço deve ser votado na Câmara dos Deputados no dia 24 de maio, na quarta-feira da semana que vem.

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, refere-se ao dólar comercial. Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor é bem mais alto.

Cenário externo

Investidores monitoram as negociações para elevar o teto da dívida dos Estados Unidos. “As incertezas em torno da dívida pública norte-americana seguem pesando sobre os negócios nessa quarta-feira”, disse o Bradesco em relatório.

A Casa Branca informou mais cedo que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, continuará a conversar com os líderes do Congresso sobre o limite da dívida.

