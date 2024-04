Mundo Dólar fecha em R$ 5,12 e renova o maior patamar em seis meses; Ibovespa cai

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2024

Na véspera, a moeda norte-americana avançou 0,25%, cotada em R$ 5,090. Foto: EBC Na véspera, a moeda norte-americana avançou 0,25%, cotada em R$ 5,090. (Foto: EBC) Foto: EBC

O dólar engatou a 3ª alta consecutiva nesta sexta-feira (12) e encerrou a semana acima dos R$ 5,10 pela primeira vez em seis meses. O movimento foi impulsionado pela maior busca por proteção ao risco, em meio a uma nova onda de cautela em relação aos juros norte-americanos.

Após os Estados Unidos reportarem novas altas na inflação ao produtor e ao consumidor nesta semana, investidores seguem na expectativa por novos sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, encerrou em queda. Assim, a participação de dirigentes da instituição em eventos ao longo do dia também ficou sob os holofotes, bem como o início da temporada de balanços corporativos nos EUA.

Por aqui, as atenções ficam direcionadas para os dados de serviços de fevereiro e para a reunião trimestral do Banco Central do Brasil (BC) com economistas.

Dólar

Ao final da sessão, o dólar avançou 0,61%, cotado em R$ 5,1212. Na máxima, alcançou os R$ 5,1477. Veja mais cotações.

Com o resultado, acumula altas de:

1,11% na semana;

2,11% no mês; e

5,54% no ano.

Ibovespa

Já o Ibovespa encerrou em queda de 1,14%, aos 125.946 pontos.

Com o resultado, acumula quedas de:

0,67% na semana;

1,69% no mês; e

6,14% no ano.

Na quinta-feira, encerrou em queda de 0,51%, aos 127.396 pontos.

2024-04-12