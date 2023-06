O dólar voltou a recuar e atingiu o menor valor em 1 ano nesta sexta-feira (9). A moeda encerrou o dia cotada a R$ 4,8761, o que representa uma baixa de 0,98%. Esta é a menor cotação de fechamento desde 7 de junho do ano passado, quando encerrou a R$ 4,8741.

Nesta semana, o dólar comercial acumulou queda de 1,55%.

Enquanto isto o Ibovespa renovou a pontuação máxima do ano e segue invicto no mês de junho, fechando com valorização em todos os pregões do mês até este momento. O índice de referência da Bolsa brasileira fechou acima dos 117 mil pontos. Isto não acontecia desde novembro de 2022.

O Ibovespa terminou a sessão em alta de 1,33%, já o giro financeiro do dia foi de R$ 29,9 bilhões, abaixo da média diária, já que muitos investidores emendaram o feriado de Corpus Christi. Na semana, com um pregão a menos, o índice acumulou alta de 3,96%.

Em Nova York, as bolsas fecharam com leve alta. O Dow Jones subiu 0,13%, aos 33.877 pontos; o S&P 500 subiu 0,12%, aos 4.298 pontos; e a Nasdaq fechou com alta de 0,16%, aos 13.259 pontos.