Economia Dólar fecha no maior valor em sete meses; Ibovespa encerra no menor patamar desde junho

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

A moeda norte-americana acumula alta de 2,53% em outubro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil A moeda norte-americana acumula alta de 2,53% em outubro. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O dólar superou a marca de R$ 5,15 e fechou no maior valor desde março. Enquanto a bolsa de valores caiu pelo segundo dia consecutivo e atingiu o nível mais baixo em quatro meses.

A moeda norte-americana encerrou esta terça-feira (3) vendida a R$ 5,154, com alta de R$ 0,088 (+1,73%). A cotação chegou a operar próximo da estabilidade no início das negociações, mas disparou após a abertura do mercado dos Estados Unidos, até fechar próxima do valor máximo do dia.

Este é o maior patamar desde 28 de março, quando atingiu R$ 5,165. Com o desempenho, a moeda norte-americana acumula alta de 2,53% apenas nos dois primeiros dias úteis de outubro. A divisa cai 2,38% neste ano.

O dólar teve forte alta em todo o mundo por conta da divulgação de um relatório preliminar que mostra que a economia norte-americana abriu, em setembro, cerca de 1 milhão de vagas a mais do que o esperado. O dado reforçou apostas de que o Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) suba os juros antes do fim de 2023.

Já o principal índice da bolsa brasileira fechou a sessão com perda de 1,42%, aos 113.419 pontos. Este foi o segundo dia seguido de queda acima de 1% do Ibovespa, reforçada pela alta dos juros em toda a curva e desvalorização das principais companhias do mercado doméstico.

2023-10-03