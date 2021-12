Economia Dólar fecha perto da estabilidade em alta de 0,08%, cotado a 5 reais e 68 centavos

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Em relação ao fechamento da última sexta (10), o dólar subiu 1,26%. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar fechou em leve alta contra o real nesta sexta-feira (17), embora longe das máximas do dia, encerrando uma semana marcada por fluxos sazonais de saídas de recursos do mercado doméstico com ganhos acentuados.

A moeda norte-americana à vista subiu 0,08%, a 5,6845 reais na venda, abaixo da máxima do dia, quando tocou 5,7173 reais (+0,65%). Em relação ao fechamento da última sexta-feira (10), o dólar subiu 1,26%.

Atuação do BC

No Brasil, participantes do mercado seguiram atentos a fluxos sazonais de saída de recursos do País — à medida que empresas fazem pagamentos de juros e dividendos —, que poderiam fazer o Banco Central (BC) voltar a fornecer liquidez aos mercados com leilões extraordinários.

Na véspera, o BC vendeu US$ 830 milhões em leilão de moeda estrangeira à vista no mercado de câmbio. Foi a quarta vez em cinco sessões que o Banco Central faz intervenção do tipo no mercado de câmbio, de olho — segundo alguns participantes do mercado — em movimento sazonal de saída de recursos do País com a aproximação do fim do ano.

O total injetado nos mercados em moeda à vista com as operações dos últimos dias chegou a US$ 3,372 bilhões com o leilão da última quinta-feira (16).

Nesta sessão, o Banco Central realizou leilão já previsto em calendário de até 15 mil contratos de swap cambial tradicional para rolagem do vencimento de 1° de fevereiro de 2022.

Cenário

Na cena externa, os investidores digeriram as últimas decisões de políticas monetárias pelo mundo e a retirada gradativa de estímulos.

Nesta sexta, o banco central da Rússia aumentou sua taxa básica de juros de 7,5% para 8,5% ao ano, nível mais alto desde 2017.

Já o Federal Reserve (Fed) indicou no meio da semana que vai encerrar o seu programa de estímulo nos EUA por meio da compra de títulos em março e que deve promover três altas de juros em 2022.

Juros mais altos nos Estados Unidos tendem a elevar a rentabilidade de se investir nos títulos soberanos dos EUA, considerados o ativo mais seguro do mundo, o que em tese pode aumentar o ingresso de recursos no país e, consequentemente, apoiar o dólar.

Por aqui, o governo realizou nesta sexta os leilões da 2ª Rodada da Cessão Onerosa e de linhas de transmissão de energia.

Na cessão onerosa, foram arrecadados R$ 11,14 bilhões com o leilão de reservas de petróleo nos campos Sépia e Atapu, no pré-sal na Bacia de Santos, no regime de partilha da produção.

No radar dos investidores está também as discussões sobre o Orçamento federal para 2022. Na véspera, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu que o Congresso inclua um reajuste salarial para policiais no projeto do Orçamento de 2022. O gasto adicional é de R$ 2,8 bilhões

Na cena política, levantamento do Instituto Datafolha mostrou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) mantém o pior índice de avaliação de seu mandato. É o mesmo percentual do levantamento anterior, feito em setembro: 53% consideram o governo ruim ou péssimo e 22%, ótimo ou bom.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia