Economia Dólar registra 7ª queda consecutiva e fecha em R$ 5,42; Ibovespa cai

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

Investidores repercutiram as decisões da principal "Superquarta" do ano. Foto: Freepik Investidores repercutiram as decisões da principal "Superquarta" do ano. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O dólar fechou em queda nesta quinta-feira (19), pelo 7º pregão consecutivo, com investidores repercutindo as decisões da principal “Superquarta” do ano — nome dado à data em que coincidem as reuniões que definem as taxas de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Já o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, fechou em queda.

Enquanto nos EUA o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deu início ao ciclo de cortes de juros no país com uma redução de 0,50 ponto percentual (p.p.), levando o intervalo para 4,75% a 5% ao ano, por aqui as atenções ficaram voltadas para a decisão e o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom).

O Banco Central do Brasil (BC) optou por aumentar a taxa básica em 0,25 p.p., para 10,75% ao ano, na primeira alta da Selic do atual mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão veio em meio à piora das projeções sobre a inflação brasileira e diante das preocupações com o quadro fiscal.

Na agenda, o mercado ainda ficou de olho nas decisões do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), do Banco do Japão (BoJ) e do banco central da China. Dados de atividade econômica nacionais e internacionais também ficam no radar.

Nesta quinta, o dólar caiu 0,70%, cotado em R$ 5,4241. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,3958. Com o resultado, acumulou queda de 2,57% na semana; perda de 3,70% no mês e avanço de 11,78% no ano. Na véspera, a moeda fechou em queda de 0,47%, cotada em R$ 5,4626.

Já o Ibovespa caiu 0,47%, aos 133.123 pontos. Com o resultado, acumulou queda de 1,30% na semana; recuo de 2,12% no mês; e queda de 0,79% no ano. Na véspera, o índice encerrou em queda de 0,90%, aos 133.748 pontos.

