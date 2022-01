Economia Dólar sobe 0,48% e fecha a 5 reais e 69 centavos

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

Com o resultado, o dólar acumula avanço de 2,06% na semana. (Foto: EBC)

O dólar fechou em alta de 0,48%, cotado a R$ 5,6895, nesta terça-feira (4), em um dia de volatilidade conforme investidores colocaram na balança riscos da pandemia e perspectivas de altas de juros nos Estados Unidos.

Na máxima do dia, a moeda norte-americana chegou a R$ 5,7106. Com o resultado, o dólar acumula avanço de 2,06% na semana.

Contexto

Na cena externa, os investidores monitoraram as notícias sobre o avanço dos casos de coronavírus, com a Organização Mundial da Saúde dizendo que estão surgindo mais evidências de que a variante ômicron afeta o trato respiratório superior, causando sintomas mais leves do que as variantes anteriores.

O dólar teve mais um dia de valorização da divisa no exterior devido ao salto dos rendimentos dos títulos norte-americanos, em meio a apostas de que o banco central dos EUA, o Federal Reserve, elevará os juros algumas vezes este ano.

Retornos mais altos nos títulos soberanos dos EUA – considerados o ativo mais seguro do mundo – tendem a beneficiar o dólar globalmente.

Enquanto isso, no Brasil, investidores continuaram monitorando a saúde do presidente Jair Bolsonaro, que segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com previsão de alta para esta quinta (6). Nesta terça, foi divulgado boletim médico com a informação de que sua obstrução no intestino se desfez e ele não precisará passar por cirurgia.

Na agenda de indicadores, a FGV mostrou que inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou para 0,57% no encerramento de dezembro, vindo de 0,83% na medição da semana imediatamente anterior, nas sete capitais pesquisadas.

A conjuntura fiscal brasileira – tema que deve dominar a atenção de investidores em 2022, dividindo os holofotes com a corrida eleitoral à Presidência – seguiu no radar dos investidores.

Depois de o governo ter aberto, por meio da PEC dos Precatórios, espaço para mais gastos com auxílio à população, os mercados monitoraram a pressão de funcionários públicos por reajustes salariais neste ano, com servidores de várias categorias anunciando planos de paralisação e entrega de cargos.

Projeções

Analistas do mercado financeiro voltaram a reduzir a estimativa de alta do Produto Interno Bruto (PIB) para o ano de 2022. A projeção para o crescimento da economia no ano passou de 0,42% para 0,36%, segundo boletim Focus divulgado na última segunda (3) pelo Banco Central.

Já a estimativa para a inflação em 2022 segue em 5,03%, acima do teto do sistema de metas para o ano. A expectativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, para o fim de 2022 também foi mantida em 11,50% ao ano.

A projeção do mercado para a taxa de câmbio em 2022 segue em R$ 5,60 por dólar.

