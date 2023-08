Economia Dólar sobe e se aproxima dos R$ 5; Ibovespa tem 11ª queda seguida

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Esta é a maior cotação do dólar desde 1º de junho. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Esta é a maior cotação do dólar desde 1º de junho. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O dólar voltou a subir e a aproximar-se dos R$ 5. Enquanto a bolsa de valores caiu pela 11ª vez consecutiva e repetiu a maior sequência de baixas em 39 anos em uma terça-feira (15) tumultuada no mercado financeiro.

A moeda norte-americana encerrou o pregão vendida a R$ 4,987, com alta de R$ 0,021 (+0,42%). A cotação operou em alta durante toda a sessão e, no ponto mais alto do dia, às 10h45, chegou a R$ 5.

Esta é a maior cotação do dólar desde 1º de junho, quando tinha fechado em R$ 5,003. Com o desempenho do dia, a divisa sobe 5,43% em agosto, mas cai 5,55% em 2023.

Já na Bolsa de Valores, o índice Ibovespa, da B3, fechou aos 116.171 pontos, com recuo de 0,55%. Este é o menor patamar desde 1º de junho. No dia anterior, a B3 fechou em queda de 1,06%, aos 116.810 pontos.

Vários fatores afetaram o mercado financeiro nesta terça. No mercado doméstico, o apagão que atingiu várias regiões do Brasil, derrubou as ações de empresas de energia.

A crise causada na articulação entre o governo e a Câmara dos Deputados após declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atrasaram a votação do novo arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados, que deverá ocorrer na semana que vem.

2023-08-15