Economia Dólar tem queda após elevação de juros nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A moeda norte-americana registrou queda de 0,25%, vendida a R$ 5,0604. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar inverteu o sinal e fechou o pregão em queda nessa quarta-feira (1º), com investidores repercutindo a nova alta de juros por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,25%, cotada a R$ 5,0604.

No dia anterior, a divisa recuou 0,80%, cotada a R$ 5,0732. Com o resultado mais recente, a moeda passou a acumular uma perda de 0,99% na semana e de 4,12% no ano.

Mercados

O principal destaque dessa quarta ficou com as decisões de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) e do Banco Central (BC) do Brasil.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve anunciou uma elevação de 0,25 ponto percentual em suas taxas básicas, elevando-as para entre 4,5% e 4,75%.

Além disso, dados econômicos norte-americanos também ficam no radar. Por lá, a criação de vagas no setor privado aumentou bem menos do que o esperado em janeiro, sugerindo algum arrefecimento no mercado de trabalho. O emprego privado aumentou em 106 mil postos no mês passado, contra a previsão de economistas ouvidos pela Reuters de 178 mil vagas.

Já por aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou a decisão de manter a taxa Selic (básica de juros) em 13,75%. O índice será praticado até 22 de março.

Jaiana Cruz, planejadora financeira e sócia da AVG Capital, acredita que a queda da Selic possa se tornar realidade somente a partir do segundo semestre de 2023, “porque o cenário continua repleto de incertezas”.

“À medida que começarmos a ver uma inflação menor, o BC vai atuar para que a taxa de juros seja compatível. Mas hoje temos um cenário de riscos fiscais e, até que a gente veja a inflação melhorando de fato, acredito que a estratégia seguirá sendo a de manutenção de juros”, prevê Ricardo Jorge, especialista em renda fixa e sócio da Quantzed.

Ibovespa

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda nessa quarta. Ao final do pregão, o Ibovespa recuou 1,20%, aos 112.073 pontos.

O movimento foi puxado principalmente pelas blue chips (ações de maior liquidez da Bolsa). Além da queda dos papéis do setor financeiro, segmento de maior participação no Ibovespa, as ações da Petrobras e da Vale também tiveram perdas.

No dia anterior, o índice subiu 1,03%, aos 113.430 pontos. Com o resultado, o índice passou a acumular uma perda de 0,22% na semana. No ano, no entanto, ainda tem ganhos de 2,13%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/dolar-tem-queda-apos-elevacao-de-juros-nos-estados-unidos/

Dólar tem queda após elevação de juros nos Estados Unidos