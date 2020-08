Dicas de O Sul Domingo de lives: Gusttavo Lima, Aglomerou, Léo Santana, Emicida estão entre os shows do dia

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Gusttavo Lima faz live durante a tarde. Foto: Reprodução/Instagram Gusttavo Lima faz live durante a tarde. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima, Léo Santana e Emicida estão entre os destaques das lives deste domingo (2), que também terá apresentação do grupo de pagode Aglomerou, que teve uma live interrompida por um tiroteio na semana passada. Além destas atrações também segue o festival Lollapalooza virtual.

Léo Santana convida Dilsinho e Ferrugem – 13h – Link

Gusttavo Lima com participação de Matheus & Kauan, Rai Saia Rodada e Wallas Arrais – 14h – Link

Aglomerou – 15h – Link

Larissa Luz (Em Casa com Sesc) – 19h – Link

Lolla 2020 – 19h – Link

Emicida – 21h – Link

Teresa Cristina – 22h – Link

Live interrompida por tiroteio

A live que estava sendo realizada pelo grupo de pagode Aglomerou, no domingo (26) passado, em um imóvel na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, teve ser interrompida em razão de um tiroteio. Ninguém ficou ferido.

O vídeo mostra o momento em que a apresentação da banda é imediatamente interrompida assim que alguns policiais invadem o palco. Ao fundo é possível ouvir o barulho de um helicóptero e vários tiros. Rapidamente, os integrantes do grupo abandonaram o show e buscaram refúgio.

A ação de polícia tinha como alvo um imóvel vizinho onde uma festa com foragidos da Justiça estaria sendo realizada

Mais tarde, o grupo Aglomerou gravou um vídeo com os seus integrantes explicando que todos estavam bem. Além de pedirem desculpas, eles justificaram ainda que a operação da policial não tinha nada a ver com a live e com as pessoas que estavam envolvidas no evento.

“Estamos bem. Ficamos aterrorizados com essa situação. Mas agradecemos a deus por esse livramento. E agradecemos pelas mensagens de carinho e de sucesso”, disse mais tarde o vocalista João Victor sobre o caso.

