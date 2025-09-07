Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Geral Domingo de sol e público recorde marcaram o último dia da Expointer

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Ao longo dos nove dias de programação, mais de 960 mil visitantes passaram pelo parque. (Foto: Letícia Jardim/Ascom Expointer)

Encerrada nesse domingo (7), em um dia ensolarado, a 48ª Expointer entra para a história como a edição dos recordes no número de visitantes e na comercialização da agricultura familiar. Realizada no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a feira alcançou o seu maior público até aqui, com a presença de mais de 1 milhão de pessoas.

Os resultados foram apresentados nesse domingo (7), em coletiva de imprensa realizada no estande do governo do Estado, no Pavilhão Internacional. Participaram o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum, e o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, além de outras autoridades e os copromotores da feira.

Recorde de público

Quando fecharam os portões da 48ª Expointer, às 20h desse domingo (7), a feira conquistou mais uma marca inédita. Foram 1.010.020 de visitantes durante os noves dias do evento.

Só no último dia, foram 147.812 mil visitantes, batendo o público de sábado (6), quando havia sido registrado o marco de 143.806 pessoas, marcando o novo recorde diário.

O maior recorde de público havia sido em 2023, com 822.340 mil visitantes. O resultado representa um crescimento de 22,82% frente a 2023. Em relação ao ano passado, quando foram registrados 662 mil pessoas, o aumento de visitante é de 52,6%.

Um dos pontos altos da feira foi o Pavilhão da Agricultura Familiar, que registrou o maior volume de vendas da história, atingindo R$ 13,6 milhões em faturamento. A marca anterior, de R$ 10,8 milhões em 2024, foi superada em mais de 25%, consolidando o espaço como vitrine da diversidade e da força produtiva das famílias agricultoras. Já no geral, nesta edição, houve uma redução de cerca de 45% na comercialização.

O Pavilhão da Agricultura Familiar também contou com a presença inédita de 456 empreendimentos expositores, ampliando ainda mais a diversidade de produtos e experiências oferecidas ao público.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti ressaltou a expansão da agricultura familiar e seu potencial de avanço: “Esse recorde histórico mostra que a agricultura familiar é, sim, uma das grandes forças do nosso Rio Grande. Aqui não falamos apenas de números, mas de histórias, de oportunidades e de futuro. Cada venda realizada no Pavilhão representa renda e qualidade de vida para milhares de famílias, inovação no meio rural e a certeza de que a agricultura familiar representa um caminho para o desenvolvimento do Estado”, analisou.

Outro recorde foi registrado na participação de animais: 6.696 exemplares inscritos nas competições e exposições – entre rústicos e de argola – reafirmaram a relevância da Expointer como a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. As vendas de animais, no entanto, alcançaram R$ 15,4 milhões este ano, contra R$ 18,9 milhões em 2024.

Para o secretário da Agricultura, Edivilson Brum, a feira foi excelente de forma geral, mesmo com retração em alguns setores. “Tivemos até agora um público recorde e esperamos, até o fim da feira, alcançar a marca de um milhão de visitantes. Isso precisa ser comemorado. Por outro lado, sabemos que os números de comercialização em geral registraram queda. Isso se deve à significativa redução dos preços, que descapitalizou os produtores gaúchos e agravou o endividamento agrícola. Esse é o retrato da situação que temos debatido constantemente”, avaliou.

O setor automobilístico fechou com um volume de mais de R$ 590 milhões em negócios. Já o setor de Máquinas e Implementos Agrícolas registrou redução significativa em intenções de negócios, com R$ 3,7 milhões este ano, frente aos quase R$ 7,4 milhões em 2024. No geral, a comercialização neste setor apresentou queda de 45,5% nesta edição.

Embora nem todos os segmentos tenham registrado recordes, a Expointer 2025 reforça sua posição como a maior vitrine do agronegócio, da agricultura familiar e da cultura rural do país. A Expointer 2026 já tem data marcada: de 29 de agosto a 6 de setembro.

