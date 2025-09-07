Geral Entenda por que o Rio Grande do Sul é o número 1 em Inovação no Ranking de Competitividade dos Estados

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

O CLP considera a inovação um dos principais motores do crescimento econômico no Brasil. (Foto: Reprodução)

O Centro de Liderança Pública (CLP) divulgou recentemente o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, que tem o Rio Grande do Sul na liderança no pilar Inovação pelo segundo ano consecutivo. A classificação anual avalia a capacidade dos 26 Estados e do Distrito Federal em promover bem-estar à população e atrair investimentos.

O CLP considera a inovação um dos principais motores do crescimento econômico no Brasil, atribuindo a esse pilar 6,9% de peso na avaliação da competitividade dos Estados. São analisados sete eixos: pesquisa científica, investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), patentes, bolsas de mestrado e doutorado, estrutura de apoio à inovação, empresas de alto crescimento e informação e comunicação.

Para a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, a manutenção do primeiro lugar em inovação no ranking mostra que o caminho que vem sendo trilhado pelo governo está correto. “Precisamos avançar cada vez mais, em especial no fortalecimento dos ecossistemas regionais de inovação; no estímulo à dinâmica das startups, com o surgimento de novos empreendimentos; e, sobretudo, na formação de talentos para o aprimoramento da inovação no Rio Grande do Sul”, afirma.

O aprimoramento de investimentos públicos em P&D no Rio Grande do Sul tem se traduzido em uma expansão significativa na oferta de editais lançados pela Secretaria de Inovação Ciência e Tecnologia (Sict) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs). Esse movimento reflete uma estratégia de fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação como pilares do desenvolvimento.

O Estado tem apoiado a pesquisa científica com diferentes programas da Sict, em especial dentro das três áreas de competência definidas como prioritárias para a pasta no ciclo 2023-2026: agronegócio, saúde e semicondutores.

O edital Inova Agro teve o aporte de R$ 14 milhões para projetos de pesquisa em parceria com empresas, entidades da sociedade civil e órgãos públicos. As propostas contemplaram áreas estratégicas como irrigação, descarbonização, eficiência produtiva e transição energética. Já o edital Techfuturo Saúde contou com um investimento de R$ 14,5 milhões em projetos voltados à inovação na saúde humana. As propostas selecionadas desenvolvem soluções para diagnóstico, gestão hospitalar e monitoramento remoto.

O programa Semicondutores RS teve um edital de R$ 6 milhões para apoiar projetos estratégicos voltados ao desenvolvimento de soluções tecnológicas na indústria eletroeletrônica e de automação, com foco em microeletrônica e semicondutores. A iniciativa busca consolidar o Rio Grande do Sul como polo de alta tecnologia, promovendo inovação, capacitação profissional e integração entre academia e setor produtivo.

O bom desempenho em patentes vem igualmente de uma combinação estratégica de políticas públicas, investimentos em pesquisa e um ecossistema de inovação robusto. Graças à articulação entre universidades e empresas, bem como a programas de incentivo à inovação como Techfuturo e Startup Lab, o Estado se destaca pela capacidade de transformar conhecimento científico em soluções registradas e aplicáveis ao mercado.

O programa Techfuturo apoia o desenvolvimento de tecnologias emergentes como inteligência artificial, biotecnologia, internet das coisas e computação avançada, aproximando universidades e empresas. O Startup Lab, por sua vez, fortalece o ecossistema de inovação conectando startups a empresas e investidores, por meio de uma estratégia de inovação aberta.

Outro destaque está na concessão de bolsas de mestrado e doutorado, que promovem a qualificação essencial à inovação. Embora o Estado não financie diretamente esses níveis, contribui para que mais pessoas alcancem esse objetivo ao incentivar a graduação.

O programa Professor do Amanhã, lançado em 2023, beneficiou mil estudantes com bolsas integrais em licenciaturas nas áreas de Letras, Matemática, Geografia, História e Biologia oferecidos por instituições comunitárias de ensino superior. Em 2024, foram abertas mais 500 bolsas, com pagamento de R$ 800 mensais durante quatro anos.

O Semicondutores RS, por sua vez, ofereceu bolsas de pós-graduação para formação em tecnologia avançada. Foram disponibilizadas 30 bolsas integrais para o curso de Encapsulamento de Semicondutores na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), com um auxílio de R$ 5 mil mensais. Na Universidade Federal do Pampa (Unipampa), foram ofertadas 20 bolsas de R$ 4 mil mensais para o curso de Projetistas de Circuitos Integrados.

Muitas das iniciativas de inovação refletem diretamente na realidade das empresas. Para isso, é importante haver estrutura de apoio à inovação. Nesse sentido, o governo lançou o edital Programa de Apoio aos Ecossistemas de Inovação, com investimento de R$ 20 milhões para impulsionar ambientes de inovação, especialmente parques tecnológicos e incubadoras, nas regiões mais afetadas pelas enchentes de 2024. A iniciativa prioriza áreas como inteligência artificial, semicondutores, saúde digital e sustentabilidade, com o intuito de fortalecer a articulação entre universidades, empresas e startups no processo de reconstrução do Estado. As informações são do Palácio Piratini.

