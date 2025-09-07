Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Geral Entenda por que o Rio Grande do Sul é o número 1 em Inovação no Ranking de Competitividade dos Estados

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O CLP considera a inovação um dos principais motores do crescimento econômico no Brasil. (Foto: Reprodução)

O Centro de Liderança Pública (CLP) divulgou recentemente o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, que tem o Rio Grande do Sul na liderança no pilar Inovação pelo segundo ano consecutivo. A classificação anual avalia a capacidade dos 26 Estados e do Distrito Federal em promover bem-estar à população e atrair investimentos.

O CLP considera a inovação um dos principais motores do crescimento econômico no Brasil, atribuindo a esse pilar 6,9% de peso na avaliação da competitividade dos Estados. São analisados sete eixos: pesquisa científica, investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), patentes, bolsas de mestrado e doutorado, estrutura de apoio à inovação, empresas de alto crescimento e informação e comunicação.

Para a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, a manutenção do primeiro lugar em inovação no ranking mostra que o caminho que vem sendo trilhado pelo governo está correto. “Precisamos avançar cada vez mais, em especial no fortalecimento dos ecossistemas regionais de inovação; no estímulo à dinâmica das startups, com o surgimento de novos empreendimentos; e, sobretudo, na formação de talentos para o aprimoramento da inovação no Rio Grande do Sul”, afirma.

O aprimoramento de investimentos públicos em P&D no Rio Grande do Sul tem se traduzido em uma expansão significativa na oferta de editais lançados pela Secretaria de Inovação Ciência e Tecnologia (Sict) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs). Esse movimento reflete uma estratégia de fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação como pilares do desenvolvimento.

O Estado tem apoiado a pesquisa científica com diferentes programas da Sict, em especial dentro das três áreas de competência definidas como prioritárias para a pasta no ciclo 2023-2026: agronegócio, saúde e semicondutores.

O edital Inova Agro teve o aporte de R$ 14 milhões para projetos de pesquisa em parceria com empresas, entidades da sociedade civil e órgãos públicos. As propostas contemplaram áreas estratégicas como irrigação, descarbonização, eficiência produtiva e transição energética. Já o edital Techfuturo Saúde contou com um investimento de R$ 14,5 milhões em projetos voltados à inovação na saúde humana. As propostas selecionadas desenvolvem soluções para diagnóstico, gestão hospitalar e monitoramento remoto.

O programa Semicondutores RS teve um edital de R$ 6 milhões para apoiar projetos estratégicos voltados ao desenvolvimento de soluções tecnológicas na indústria eletroeletrônica e de automação, com foco em microeletrônica e semicondutores. A iniciativa busca consolidar o Rio Grande do Sul como polo de alta tecnologia, promovendo inovação, capacitação profissional e integração entre academia e setor produtivo.

O bom desempenho em patentes vem igualmente de uma combinação estratégica de políticas públicas, investimentos em pesquisa e um ecossistema de inovação robusto. Graças à articulação entre universidades e empresas, bem como a programas de incentivo à inovação como Techfuturo e Startup Lab, o Estado se destaca pela capacidade de transformar conhecimento científico em soluções registradas e aplicáveis ao mercado.

O programa Techfuturo apoia o desenvolvimento de tecnologias emergentes como inteligência artificial, biotecnologia, internet das coisas e computação avançada, aproximando universidades e empresas. O Startup Lab, por sua vez, fortalece o ecossistema de inovação conectando startups a empresas e investidores, por meio de uma estratégia de inovação aberta.

Outro destaque está na concessão de bolsas de mestrado e doutorado, que promovem a qualificação essencial à inovação. Embora o Estado não financie diretamente esses níveis, contribui para que mais pessoas alcancem esse objetivo ao incentivar a graduação.

O programa Professor do Amanhã, lançado em 2023, beneficiou mil estudantes com bolsas integrais em licenciaturas nas áreas de Letras, Matemática, Geografia, História e Biologia oferecidos por instituições comunitárias de ensino superior. Em 2024, foram abertas mais 500 bolsas, com pagamento de R$ 800 mensais durante quatro anos.

O Semicondutores RS, por sua vez, ofereceu bolsas de pós-graduação para formação em tecnologia avançada. Foram disponibilizadas 30 bolsas integrais para o curso de Encapsulamento de Semicondutores na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), com um auxílio de R$ 5 mil mensais. Na Universidade Federal do Pampa (Unipampa), foram ofertadas 20 bolsas de R$ 4 mil mensais para o curso de Projetistas de Circuitos Integrados.

Muitas das iniciativas de inovação refletem diretamente na realidade das empresas. Para isso, é importante haver estrutura de apoio à inovação. Nesse sentido, o governo lançou o edital Programa de Apoio aos Ecossistemas de Inovação, com investimento de R$ 20 milhões para impulsionar ambientes de inovação, especialmente parques tecnológicos e incubadoras, nas regiões mais afetadas pelas enchentes de 2024. A iniciativa prioriza áreas como inteligência artificial, semicondutores, saúde digital e sustentabilidade, com o intuito de fortalecer a articulação entre universidades, empresas e startups no processo de reconstrução do Estado. As informações são do Palácio Piratini.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Geral

Domingo de sol e público recorde marcaram o último dia da Expointer
Extração de dados: saiba como a Polícia Federal recupera mensagens apagadas dos celulares apreendidos
https://www.osul.com.br/entenda-por-que-o-rio-grande-do-sul-e-o-numero-1-em-inovacao-no-ranking-de-competitividade-dos-estados/ Entenda por que o Rio Grande do Sul é o número 1 em Inovação no Ranking de Competitividade dos Estados 2025-09-07
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Os guris do Celeiro de Ases ganham espaço com Roger Machado no Inter
Esporte Quem corre mais risco de cair? Veja os clubes ameaçados no Brasileirão
Inter Com foco na solidez defensiva, Inter projeta a formação ideal para o duelo contra o Palmeiras no Brasileirão
Política Bolsonaro pede ao ministro Alexandre de Moraes liberação para ir a hospital realizar procedimento médico
Grêmio Mano Menezes quer um Grêmio mais protagonista: o desafio da evolução em casa
Saúde Organização Mundial da Saúde aponta que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais em todo o mundo
Saúde Brasil registra um caso de envenenamento a cada duas horas
Política Em reunião virtual do Brics, Lula diz que países são “vítimas” de práticas ilegais e chantagem tarifária
Economia ICMS sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha aumentará a partir de janeiro de 2026
Economia Banco Central divulgará neste mês as regras de padronização do chamado Pix parcelado
Pode te interessar

Geral Acampamento Farroupilha lota no fim de semana e tem expectativa de 2 milhões de visitantes

Geral Extração de dados: saiba como a Polícia Federal recupera mensagens apagadas dos celulares apreendidos

Geral Domingo de sol e público recorde marcaram o último dia da Expointer

Geral Ministros do Supremo têm ignorado as normas do regimento interno ao deixar de submeter decisões individuais aos demais integrantes do tribunal