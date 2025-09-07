Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Geral Extração de dados: saiba como a Polícia Federal recupera mensagens apagadas dos celulares apreendidos

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O órgão tem aplicado o uso de ferramentas e técnicas avançadas. (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal (PF) indiciou no mês passado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por suspeita de coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Dentre os materiais utilizados para compor o relatório final da investigação, estão mensagens obtidas a partir do telefone do ex-mandatário que, mesmo apagadas pelo dono do aparelho, foram extraídas pelos peritos da PF. Em casos assim, o órgão tem aplicado o uso de ferramentas e técnicas avançadas.

Segundo a corporação, as conversas entre os dois comprovam a participação de ambos na articulação de sanções dos Estados Unidos sobre o Brasil. Os diálogos recuperados pelos agentes foram colhidos com o auxílio de um software de extração de dados e, de acordo com o relatório, “possuem relevância para o contexto investigativo”.

“Cabe ressaltar que grande parte das mensagens, armazenadas no dispositivo apreendido foram excluídas pelo investigado, sendo recuperadas pelo software de extração de dados, permitindo a análise e contextualização com os fatos sob apuração”, diz o documento.

Apesar do “êxito na recuperação de grande parte dos diálogos”, a PF informou que diversos arquivos de mídia — áudios, fotos e vídeos — não puderam ser recuperados. “Isso se deve ao fato de que o banco de dados do WhatsApp não armazena os arquivos multimídia em si, mas apenas seus metadados, como nome do arquivo, caminho no sistema de arquivos, tipo de mídia e data/hora de envio”, escreveram os policiais.

Apesar de explicar a extração no relatório, a corporação não especificou qual foi a ferramenta utilizada para coletar as informações divulgadas.

Em 2023, uma reportagem do jornal O Globo mostrou como o órgão age para recuperar conteúdos dos celulares dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, por exemplo. Após a apreensão, os aparelhos são desligados, lacrados e encaminhados imediatamente para o Instituto Nacional de Criminalística (INC), em Brasília.

Chegando ao INC, os telefones vão para um laboratório especializado. A primeira etapa do trabalho dos peritos é “descriptografar” os aparelhos para acessar os dados protegidos. Em seguida, é feita uma cópia forense de todo o conteúdo para os servidores da PF. As análises são feitas a partir dessa cópia, e não diretamente nos celulares apreendidos.

Se o conteúdo original foi apagado, os peritos usam softwares especializados para tentar recuperá-lo. Uma das ferramentas mais avançadas e conhecidas é a israelense Cellebrite Premium, que consegue desbloquear, extrair e analisar dados de celulares e tablets.

Ainda em 2023, a Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal (Ditec/PF) chegou a investir US$ 244 mil — cerca de R$ 1,3 milhão na cotação atual — para contratar a ferramenta forense americana GrayKey. O mecanismo também é utilizado para desbloqueio e análise de dados de dispositivos móveis com suporte para os sistemas operacionais iOS e Android.

Caso, mesmo com o uso da tecnologia, não seja possível acessar as informações, o órgão pode enviar um ofício a empresas como a Meta (dona de Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram) para solicitar os dados. E se o pedido for ignorado ou houver obstrução, a PF pode encaminhar a situação à Justiça para obter uma quebra de sigilo.

Mesmo que a PF não consiga acessar os dados do telefone por meio da quebra de sigilo, ainda é possível mapear os lugares por onde o aparelho em questão passou nos últimos dias, por exemplo. Informações como essas podem ser úteis à investigação, pois ajudam a revelar onde o dono daquele dispositivo esteve.

A criptografia de ponta a ponta do WhatsApp impede que as mensagens sejam lidas por terceiros enquanto estão sendo enviadas. Nem mesmo a Meta ou governos podem interceptá-las. No entanto, se a polícia tiver acesso físico ao aparelho de celular, ela consegue extrair o conteúdo das mensagens diretamente do dispositivo.

Isso acontece porque a criptografia protege a mensagem durante o trajeto, mas não no aparelho em si. É por isso que os peritos conseguiram acessar as mensagens de Bolsonaro, por exemplo, já que tinham o celular dele em mãos. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Geral

Fisioterapia é aliada no combate ao Alzheimer. Profissionais destacam exercícios para que se tenha uma vida longa
Elon Musk pode se tornar o primeiro trilionário do mundo após novo plano de remuneração da Tesla
https://www.osul.com.br/extracao-de-dados-saiba-como-a-policia-federal-recupera-mensagens-apagadas-dos-celulares-apreendidos/ Extração de dados: saiba como a Polícia Federal recupera mensagens apagadas dos celulares apreendidos 2025-09-07
Deixe seu comentário

Últimas

Economia ICMS sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha aumentará a partir de janeiro de 2026
Economia Banco Central divulgará neste mês as regras de padronização do chamado Pix parcelado
Rio Grande do Sul Estão abertas até o dia 25 deste mês as inscrições para guarda-vidas civis temporários no Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul Organização Aldeias Infantis SOS apresenta balanço das ações realizadas após as enchentes de 2024 no RS
Economia Trabalhadores que recebem salários acima de R$ 6 mil pagam mais Imposto de Renda do que milionários
Mundo Ataque a tiros dentro de ônibus deixa seis mortos em Jerusalém
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes afirma que não há “ditadura da toga” no Brasil
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem punições a quem ofertar “terapia de conversão” da orientação sexual
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar nesta semana em Porto Alegre
Pode te interessar

Geral Acampamento Farroupilha lota no fim de semana e tem expectativa de 2 milhões de visitantes

Geral Entenda por que o Rio Grande do Sul é o número 1 em Inovação no Ranking de Competitividade dos Estados

Geral Domingo de sol e público recorde marcaram o último dia da Expointer

Geral Ministros do Supremo têm ignorado as normas do regimento interno ao deixar de submeter decisões individuais aos demais integrantes do tribunal