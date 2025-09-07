Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Saúde Fisioterapia é aliada no combate ao Alzheimer. Profissionais destacam exercícios para que se tenha uma vida longa

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

A expectativa de vida mudou e cada vez mais as pessoas buscam a longevidade. (Foto: Reprodução)

A expectativa de vida mudou e cada vez mais as pessoas buscam a longevidade, mas o que fazer para uma permanência por aqui menos dolorosa? A ciência segue debruçada em estudos para oferecer a melhor condição de vida às pessoas apesar das mudanças que ocorrem na velhice com implicações e desafios no âmbito social, econômico e de saúde. E quanto mais se vive, aumenta a chance de enfrentar as fragilidades naturais do envelhecimento.

Entre as demências que mais assustam está o Alzheimer. No Brasil há 1,2 milhão de diagnósticos confirmados e a cada ano surgem 100 mil novos casos. Poucos sabem, mas a fisioterapia é uma grande aliada no tratamento da demência.

Segundo a fisioterapeuta Larissa Abrahão, formada pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), a fisioterapia vai trabalhar para oferecer ao paciente com Alzheimer condições para que ele possa manter a mobilidade, a força muscular e autonomia.

“Qual é o ganho? Além de reduzir o risco de quedas, melhora a qualidade de vida”, destaca. Ela frisa ainda que, por meio de exercícios específicos, a fisioterapia pode retardar a progressão da doença, minimizar os efeitos motores e cognitivos, e promover a independência do paciente em atividades do dia a dia.

“A partir dos 30 anos, o corpo começa o processo de perda progressiva de massa muscular e se acentua no idoso, tornando-se um quadro chamado sarcopenia – perda de massa e força muscular que ocorre de forma progressiva e natural com o envelhecimento. A partir disso, vamos ter redução da força muscular que pode impactar no equilíbrio do indivíduo aumentando o risco de queda, aumento de hospitalizações e impacto metabólico visto a chance de agravar doenças como diabetes e obesidade”, afirma ela.

A profissional acrescenta que a soma de todos esses sintomas vai levar a uma perda de mobilidade e autonomia na vida desse idoso que vai se tornar mais dependente para realizar as suas atividades, o que pode contribuir para casos de depressão e ansiedade. “Por esta razão, o exercício físico é necessário ao longo de toda a vida e principalmente na terceira idade para a manutenção da força muscular e de uma melhor qualidade de vida para essas pessoas”.

Ela afirma que é possível reduzir o risco de quedas no paciente com Alzheimer. “A fisioterapia, com exercícios de equilíbrio e coordenação, muitas vezes incorporando atividades lúdicas que também estimulam a parte cognitiva, exercícios resistidos com foco na força muscular e melhora da marcha, vai ser fundamental para a redução desse risco, uma melhor qualidade de vida nos pacientes afetados pela doença, além de proporcionar mais segurança e tranquilidade para os cuidadores e familiares”, avalia.

De acordo com Larissa, a fisioterapia pode incluir atividades que estimulam a cognição, como os exercícios de dupla tarefa, que associam movimentos físicos a desafios mentais como, por exemplo, caminhar enquanto se realiza um cálculo simples ou nomeia objetos. A fisioterapeuta afirma que essas estratégias ajudam a manter o cérebro ativo, estimulando a memória, a atenção e o raciocínio, e promovem maior engajamento no tratamento. “Portanto, mesmo que a fisioterapia não interrompa a progressão da demência, ela é fundamental para estabilizar o quadro funcional e contribuir indiretamente para a manutenção das habilidades cognitivas, melhorando o bem-estar geral do paciente”, frisa Larissa.

A fisioterapia também contribui para aliviar a dor. “A fisioterapia tem um papel fundamental no tratamento de dores e desconfortos, que muitas vezes comprometem a funcionalidade, a mobilidade e a qualidade de vida do indivíduo. A dor pode ser incapacitante, levando o paciente a evitar atividades do dia a dia, inclusive aquelas que promovem bem-estar físico e emocional. Dessa maneira, diversas técnicas, como o TENS, liberação miofascial, mobilização articular e massoterapia, podem ser utilizadas a partir da avaliação individualizada feita pelo profissional que vai identificar as causas e características da dor”.

A especialista destaca que a melhor técnica para a dor é a cinesioterapia, ou seja, o exercício terapêutico, pois atua na modulação central da dor, estimula a liberação de endorfinas – analgésicos naturais -, mantém o indivíduo ativo, além de aumentar a força muscular. “Portanto, a fisioterapia não apenas trata a dor, mas busca suas causas e previne recorrências, sempre respeitando a individualidade de cada paciente”, pontua Larissa.

A respiração pode ser trabalhada pelo profissional de fisioterapia junto aos pacientes de demência. “Esses pacientes vão se beneficiar de técnicas específicas para otimizar a ventilação pulmonar, facilitar a eliminação de secreções, promover a expansão pulmonar, melhorar a oxigenação e fortalecer os músculos respiratórios. Ela explica como deve ser feito. “Técnicas como exercícios respiratórios, reeducação diafragmática, uso de incentivadores respiratórios como EPAP – Pressão Expiratória Positiva nas Vias Aéreas -, dispositivos que promovem a tosse e a eliminação de secreções como o shaker, dispositivos de pressão positiva como o CPAP – Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas -, bastante utilizado na apneia do sono, são algumas das ferramentas utilizadas, de acordo com a condição clínica de cada paciente”, conclui Larissa. As informações são do jornal O Dia.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Saúde

Covid-19 não desapareceu e casos continuam ocorrendo, alerta médico
Extração de dados: saiba como a Polícia Federal recupera mensagens apagadas dos celulares apreendidos
https://www.osul.com.br/fisioterapia-e-aliada-no-combate-ao-alzheimer-profissionais-destacam-exercicios-para-que-se-tenha-uma-vida-longa/ Fisioterapia é aliada no combate ao Alzheimer. Profissionais destacam exercícios para que se tenha uma vida longa 2025-09-07
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Os guris do Celeiro de Ases ganham espaço com Roger Machado no Inter
Esporte Quem corre mais risco de cair? Veja os clubes ameaçados no Brasileirão
Inter Com foco na solidez defensiva, Inter projeta a formação ideal para o duelo contra o Palmeiras no Brasileirão
Política Bolsonaro pede ao ministro Alexandre de Moraes liberação para ir a hospital realizar procedimento médico
Grêmio Mano Menezes quer um Grêmio mais protagonista: o desafio da evolução em casa
Saúde Organização Mundial da Saúde aponta que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais em todo o mundo
Saúde Brasil registra um caso de envenenamento a cada duas horas
Política Em reunião virtual do Brics, Lula diz que países são “vítimas” de práticas ilegais e chantagem tarifária
Economia ICMS sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha aumentará a partir de janeiro de 2026
Economia Banco Central divulgará neste mês as regras de padronização do chamado Pix parcelado
Pode te interessar

Saúde Organização Mundial da Saúde aponta que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais em todo o mundo

Saúde Brasil registra um caso de envenenamento a cada duas horas

Saúde Estudo: Wegovy reduz o risco de infarto e AVC em 57% em comparação com outro princípio ativo

Saúde Médicos apontam 6 medidas para reduzir risco de câncer de intestino