Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

Recentemente, ele se apresentou à Justiça e se tornou o primeiro ex-presidente americano a virar réu. (Foto: Getty Images)

O ex-presidente dos EUA Donald Trump foi interrogado novamente pela Justiça do Estado de Nova York, desta vez em um caso de fraude envolvendo sua empresa, a Organização Trump, uma semana após seu indiciamento em outro processo criminal.

Neste caso, a procuradora do Estado de Nova York, Letitia James, instaurou um processo contra Trump e três de seus filhos, dos quais exige US$ 250 milhões (R$ 1,22 bilhão) por fraudes fiscais e financeiras na avaliação dos ativos do grupo.

Acusações

“Estou indo para o centro (de Nova York) para me encontrar com uma racista que vazou que estaria lá às 9h30”, escreveu Trump sobre a procuradora, uma negra democrata que foi eleita para o cargo.

A procuradora já havia interrogado Trump sob juramento em agosto. O julgamento está previsto para começar em 2 de outubro. O ex-presidente qualificou o caso de “ridículo”, “igual aos outros casos de interferência eleitoral dos quais sou objeto”.

James acusa Trump de ter manipulado ativos do grupo – que incluem clubes de golfe, hotéis de luxo e outras propriedades. Ele aumentava o valor para obter empréstimos a juros menores e desvalorizava os mesmos imóveis na hora de declarar imposto, para pagar menos.

Recentemente, ele se apresentou à justiça e se tornou o primeiro ex-presidente americano a virar réu. Trump responderá por 34 acusações pelo crime de falsificação de registros financeiros. Segundo a Promotoria, o objetivo seria esconder casos extraconjugais antes da eleição de 2016, pagando às mulheres, mas registrando os pagamentos como “honorários” para seu advogado.

O caso envolve um pagamento de US$ 130 mil à estrela pornô Stormy Daniels, nos últimos dias da campanha de 2016. Seu advogado na época, Michael Cohen, disse ter feito o pagamento sob orientação de Trump. Entre as pessoas que receberam dinheiro não declarado estão ainda a ex-modelo da Playboy Karen McDougal e um porteiro da Trump Tower, que dizia ter provas de que o republicano teve um filho fora do casamento.

Trump se declarou inocente. Em entrevista a Tucker Carlson, apresentador da Fox News, ele garantiu que não vai desistir de se lançar em uma nova disputa pela Casa Branca. A conversa com Carlson foi a primeira aparição de Trump na mídia nacional desde que ele foi indiciado.

Ao apresentador, Trump disse que os funcionários do tribunal estavam chorando em sua audiência. “Quando fui ao tribunal, que também é uma prisão em certo sentido, eles me registraram e posso dizer que as pessoas estavam chorando”, afirmou o ex-presidente.

