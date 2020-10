Geral Donald Trump compartilha foto falsa de seu rival Joe Biden em cadeira de rodas em casa de repouso

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Slogan de Biden alterado e tuitado por Trump: presidente, de 74 anos, zomba da idade do adversário, de 77 anos. (Foto: Reprodução)

Menos de uma semana após tuitar um vídeo em que chama os idosos de “minhas pessoas favoritas no mundo”, o presidente Donald Trump adotou uma retórica menos simpática na terça-feira (13). O líder americano compartilhou em seu Twitter uma imagem alterada de Joe Biden, líder nas pesquisas de intenção de voto, dando a entender que o democrata não é suficientemente saudável para governar os Estados Unidos em meio às tentativas de ressaltar seu próprio vigor, mesmo sendo apenas três anos mais novo.

No meme compartilhado por Trump, de 74 anos, é possível ver diversos idosos em uma casa de repouso, sentados em cadeiras de roda – o rosto de um deles, no entanto, foi claramente substituído pelo de Biden, de 77 anos. Logo abaixo da imagem, a letra “p” do logotipo da campanha do ex-vice-presidente, “Biden for President” (Biden para presidente), foi riscada para que se lesse “Biden for resident” (algo como Biden para morador da casa de repouso).

Em 2016, então com 70 anos, Trump foi a pessoa mais velha a ser eleita para a Casa Branca, obtendo maciço apoio de idosos. Tanto ele quanto Biden são os candidatos mais idosos já indicados por seus partidos para ocupar o Salão Oval, mas ainda assim o presidente busca retratar seu rival como “muito velho” para o cargo e questiona sua sanidade mental – lembrando, por exemplo, a ocasião na qual o ex-vice-presidente teve dificuldades para lembrar o nome do senador Mitt Romney.

Ao mesmo tempo, o presidente busca com mais afinco ressaltar seu próprio vigor após contrair a Covid-19 e ficar internado por três dias. Em uma de suas quatro viagens de campanha nesta semana, ao Estado-pêndulo da Flórida, o presidente chegou a dançar no palco ao som da música YMCA, do grupo Village People.

Atrás nas pesquisas nacionais mais recentes por dois dígitos, o presidente lança todas as suas cartas para tentar se aproximar do democrata. Trump, que teve alta há apenas nove dias, rejeitou as mudanças nas regras do debate originalmente marcado para esta quinta-feira, se recusando a participar virtualmente do evento.

Diante da recusa do presidente, acusado de omitir informações sobre seu real estado de saúde, Biden concordou em conceder uma entrevista ao canal ABC no formato townhall, em que eleitores fazem perguntas ao candidato, coincidindo com a hora do debate. Nesta quarta, foi anunciado que Trump fará o mesmo na emissora concorrente NBC, no mesmo horário.

A retórica do presidente, potencialmente ofensiva para os idosos, pode ser um tiro no pé para sua campanha de reeleição. Em 2016, o republicano foi o grande vencedor entre a faixa etária, mas viu o apoio diminuir. Segundo uma pesquisa do jornal The Washington Post feita em parceria com a ABC News na semana passada, os dois candidatos estão tecnicamente empatados entre os eleitores com mais de 65 anos: Biden tem 49% das intenções de voto e Trump, 48%.

A corrida é particularmente apertada na Flórida, lar de um grande número de idosos e peça-chave no Colégio Eleitoral, onde tem 29 dos 270 votos necessários para eleger um presidente (apenas Califórnia e Texas têm mais peso). Biden aproveitou a oportunidade em uma visita ao Estado nesta quarta-feira, quando falou especificamente para a terceira idade:

“Vocês são dispensáveis, são esquecíveis, são virtualmente ninguém. É assim que ele [Trump] vê os idosos”, disse o democrata. “O único idoso com quem Donald Trump se importa é Donald Trump.”

A participação de Trump na NBC estava sendo discutida há dias, mas a emissora pedia que a campanha de reeleição fornecesse provas independentes de que o presidente não representa um risco de contaminação para os outros presentes.

Em um comunicado divulgado pela emissora, Clifford Lane, diretor clínico do Instituto Nacional de Saúde, disse que ele e Anthony Fauci, epidemiologista-chefe da Casa Branca, revisaram as informações médicas do presidente, incluindo um teste PCR feito na terça – exame mais preciso do que um teste rápido – e concluíram “com um alto grau de confiança”, que o presidente não está mais transmitindo o vírus.

O comunicado, no entanto, não diz explicitamente se Trump teve teste negativo para a Covid-19, condizendo com a falta de transparência da Casa Branca sobre o quadro do presidente. O mandatário tem uma relação de longa data com a emissora, onde apresentou o popular reality show “O Aprendiz” entre 2004 e 2015. As informações são dos jornais O Globo e The New York Times.

