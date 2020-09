Mundo Donald Trump diz que não mentiu ao minimizar a gravidade da pandemia de Covid-19

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"Eu não menti, eu disse que tínhamos que ter calma", afirmou o presidente dos EUA Foto: Joyce N. Boghosian/Casa Branca "Eu não menti, eu disse que tínhamos que ter calma", afirmou o presidente dos EUA. (Foto: Joyce N. Boghosian/Casa Branca) Foto: Joyce N. Boghosian/Casa Branca

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que não mentiu sobre a gravidade do novo coronavírus. “Eu não menti, eu disse que tínhamos que ter calma”, afirmou durante entrevista coletiva na quinta-feira (10).

No início de fevereiro, quando os EUA tinha poucos casos da doença, Trump disse ao jornalista Bob Woodward que sabia da gravidade do novo coronavírus e dos riscos da Covid-19 à população. “É um [vírus] muito problemático. É muito delicado. É mais mortal até do que as gripes mais duras”, admitiu durante a entrevista concedida a Woodward.

À época, Trump insistia diante das câmeras que o novo coronavírus estava sob controle nos EUA e que a doença não era mais grave do que gripes sazonais. Os trechos dessa entrevista fazem parte do próximo livro de Woodward: “Rage” (“Fúria”, em tradução livre). O jornalista fez parte da cobertura sobe o escândalo de Watergate, na década de 1970, que derrubou o então presidente Richard Nixon.

Na entrevista coletiva de quinta, Trump criticou Woodward pela divulgação dos trechos da entrevista. O presidente dos EUA tentou minimizar a importância do livro e disse que, se as declarações “fossem realmente um problema”, o jornalista “deveria ter ido antes às autoridades”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo