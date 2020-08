O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou um tom firme em discurso aos republicanos que apoiaram formalmente sua candidatura a um segundo mandato nesta segunda-feira (24), alertando, sem mostrar evidências, que ele poderá enfrentar uma “eleição fraudada” em novembro, e afirmou que os democratas querem roubar a eleição.

Trump repetiu a afirmação de que a votação pelos correios – uma característica de longa data das eleições norte-americanas, que deve ser ainda mais utilizada durante a pandemia de coronavírus – pode levar a um aumento nas fraudes. Especialistas independentes em segurança eleitoral dizem que fraude eleitoral é bastante rara nos Estados Unidos.

Trump falou em uma aparição não programada no primeiro dia da Convenção Nacional Republicana, em Charlotte, na Carolina do Norte, depois de receber votos suficientes para obter formalmente a indicação para enfrentar o rival democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, nas eleições de 3 de novembro.

“A única maneira que eles podem nos tirar esta eleição é se for uma eleição fraudada”, disse Trump na convenção, que foi bastante reduzida devido à pandemia. “Vamos ganhar esta eleição.”

Integrantes do Partido Republicano estão se reunindo em meio a uma pandemia que matou mais de 176.000 norte-americanos, eliminou milhões de empregos e corroeu a aprovação do presidente entre os eleitores.

Respostas partidárias

Como tem feito repetidamente, Trump descreveu as respostas dos Estados norte-americanos à pandemia de Covid-19 como totalmente partidárias, decretando regras de isolamento e outras medidas recomendadas por autoridades de saúde pública como tentativas de influenciar a votação em novembro.

“O que eles estão fazendo é usar a Covid para roubar uma eleição”, afirmou Trump. “Eles estão usando a Covid para fraudar o povo norte-americano – todo o nosso povo – de uma eleição justa e livre.”

Os procedimentos presenciais, em evento muito menor do que planejado originalmente, ainda marcavam um contraste com os democratas, que optaram por um formato quase totalmente virtual em vez de reuniões em sua base eleitoral em Wisconsin. A medida visa reduzir o risco de disseminação do vírus no evento político.

“Fizemos isso por respeito ao seu Estado”, disse Trump, direcionando sua mensagem ao povo da Carolina do Norte.

Biden, de 77 anos, está liderando a corrida contra Trump, de 74, segundo pesquisas de opinião. As informações são da agência de notícias Reuters.