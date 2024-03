Geral Donald Trump pede à Justiça para não pagar agora indenização de R$ 414 milhões para escritora que o acusa de abuso sexual

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Donald Trump acredita que poderá reverter a condenação em uma instância superior. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, condenado a pagar US$ 83,3 milhões (R$ 414 milhões, na cotação atual) à escritora E. Jean Carroll, pediu à Justiça para não depositar o dinheiro em juízo porque ele acredita que poderá reverter a condenação em uma instância superior.

Os advogados da escritora pediram nesta quinta-feira (29) para que a Justiça não aceite o pedido dos representantes de Trump.

Em maio do ano passado, a Justiça entendeu que Trump abusou sexualmente da escritora em 1996 e que a difamou em 2022 e, por isso, ele deveria pagar US$ 5 milhões a ela.

Em janeiro deste ano, os advogados de Carroll afirmaram que o ex-presidente dos EUA continuou a difamar a escritora e que não iria parar a menos que fosse obrigado a pagar. Eles também argumentaram que Carroll passou a ganhar menos dinheiro por causa dos ataques de Trump, que manchavam a reputação dela como escritora. Além disso, ela precisa gastar mais com segurança para se proteger.

Na semana passada, os advogados de Trump pediram ao juiz Lewis Kaplan para suspender a indenização porque supostamente há uma grande possibilidade de que a pena será reduzida ou mesmo eliminada em uma instância superior de Justiça.

O pagamento de US$ 83,3 milhões é uma soma dos seguintes valores: US$ 65 milhões em indenização; e US$ 18,3 milhões compensação.

Kaplan então pediu para que os advogados da escritora se pronunciassem. Eles afirmaram que o documento que Trump protocolou é só uma nota em que ele pede para que confiem nelee é equivalente a um contrato escrito em um guardanapo e assinado por uma pessoa pouco confiável.

Outros pagamentos

Na quarta-feira, a Justiça de Nova York determinou que Trump deve pagar uma multa de US$ 454 milhões por ter fraudado os balanços de sua empresa e, assim, conseguir empréstimos em condições mais favoráveis.

Em 16 de fevereiro, o juiz de primeira instância Arthur Engoron, de Nova York, decidiu que Trump deverá pagar uma multa de US$ 354,9 milhões por inflar os números do balanço financeiro de sua empresa do setor imobiliário, a Trump Organization. Com juros, a conta sobe para US$ 454 milhões. Além disso, a decisão proibia Trump de fazer negócios no estado de Nova York por três anos.

O ex-presidente dos EUA está recorrendo da sentença. Em um documento que os advogados protocolaram na Justiça, eles afirmam que o valor de US$ 454 milhões é exorbitante e que como Trump também estava proibido de fazer negócios no estado de Nova York (portanto, não podia pegar empréstimos), era impossível fazer o depósito em juízo. Essa última parte da ordem foi revertida. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/donald-trump-pede-a-justica-para-nao-pagar-agora-indenizacao-de-r-414-milhoes-para-escritora-que-o-acusa-de-abuso-sexual/

Donald Trump pede à Justiça para não pagar agora indenização de R$ 414 milhões para escritora que o acusa de abuso sexual

2024-02-29