Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

O presidente norte-americano e a esposa já estão em isolamento Foto: Tia Dufour/The White House O presidente norte-americano e a esposa já estão em isolamento. (Foto: Tia Dufour/The White House) Foto: Tia Dufour/The White House

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter para comunicar, na madrugada desta sexta-feira (2), que ele e a esposa, Melania, foram infectados pelo novo coronavírus.

“Esta noite, a primeira-dama e eu testamos positivo para a COVID-19. Nós começaremos nossa quarentena e o processo de recuperação imediatamente. Nós vamos passar por isso JUNTOS!”, escreveu o presidente na rede social.

“Estamos nos sentindo bem e adiei todos os próximos compromissos. Por favor, certifique-se de que você está seguro e todos nós passaremos por isso juntos”, declarou a conta da primeira-dama no Twitter.

A revelação veio após Hope Hicks, uma das assessoras do mandatário, ser diagnosticada com a covid-19. A funcionária, de 31 anos, estava a bordo do Air Force One, o avião presidencial norte-americano, que voou a Cleveland (Ohio), cidade onde, na última terça (29), ocorreu o primeiro debate eleitoral entre o republicano e seu oponente, o democrata Joe Biden.

Trump e Melania realizaram os exames ainda na noite de quinta (30) e já estão cumprindo o isolamento social.

Em uma nota divulgada pela Casa Branca, o médico do presidente, Sean P. Conley, disse que o casal permanecerá na Casa Branca enquanto se recuperam: “Espero que o presidente continue desempenhando suas funções sem interrupções durante a recuperação”, disse.

Centros para o Controle de Doenças e Prevenção incentivam qualquer pessoa que testar positivo a se isolar por 10 dias.

