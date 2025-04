Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8) aponta que 43% dos brasileiros têm uma imagem negativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto 22% o veem de forma positiva. Outros 23% dos entrevistados têm uma imagem regular em relação ao republicano e 12% não sabem ou não responderam.

A percepção sobre os EUA piorou: 41% dos entrevistados têm uma imagem desfavorável do país, contra 24% no levantamento anterior, em março de 2024, quando Trump ainda não era presidente. Já a imagem favorável dos EUA caiu de 58% para 44% no mesmo período. 15% não sabem ou não responderam.

A rejeição a Trump é maior entre as mulheres, com 47%, pessoas pretas, com 53%, e pessoas com ensino superior completo, com 56%. Entre os homens, o índice negativo é de 38%, entre as pessoas brancas, de 43%, e entre pardos, de 40%.